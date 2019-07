Naundorf

Am helllichten Tag drangen unbekannte Täter in Naundorf im Süden des Landkreises in ein Einfamilienhaus ein. Wie die Polizei berichtete, nutzten die Einbrecher am Mittwoch – zwischen 7 und 16.15 Uhr – die Abwesenheit der Hauseigentümer aus. Sie hebelten zunächst die Kellertür auf und durchsuchten dann in allen Zimmern das Mobiliar. Mit Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe, einem Sparbuch, einigen Uhren, Schmuck sowie einem Koffer suchten die Täter schließlich das Weite. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Von lvz