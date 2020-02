Einbrecher stehlen Cross-Maschinen und Helme in Oschatz

Oschatz

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend zwei Cross-Maschinen der Marke KTM und Motorradhelme aus dem Motorradhaus G&M in der Filderstädter Straße in Oschatz gestohlen. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens stand dabei nach Angaben der Polizei in Oschatz am Sonntag noch nicht fest.

So sind die Täter entkommen

Die Täter schoben die Maschinen über die feldseitig gelegene Seite des Motorradhauses in Richtung Striesaer Weg. Dort wartete bereits ein Transporter, in den die Motorräder verladen wurden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Transporter und zum Tathergang machen können. Hinweise sind erbeten an die Telefonnummer 03435/6500.

Von fh