Einbrecher stehlen in Mügeln verschiedene Autoräder

Mügeln

Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt zum umfriedeten Gelände eines Autohauses im Mügelner Ortsteil Niedergoseln, informierte die Polizei. Dort begaben sie sich zur Rückseite des Reifenlagers und öffneten gewaltsam eine Blechplatte. So gelangten sie in das Lager und stahlen mehrere Sätze verschiedener Autoräder.

Oschatzer Polizei ermittelt

Während der Sachschaden mit etwa 100 Euro angegeben wurde, konnte die Höhe des Stehlschadens noch nicht beziffert werden. Polizeibeamte des Reviers Oschatz haben die Ermittlungen im besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Von lvz