Einbruch in Oschatzer Bauhof: DNA-Prozess geht in dritte Runde

Der Prozess gegen den 46 Jahre alten Wermsdorfer Sven R.*, der Ende Oktober 2018 in den Oschatzer Bauhof eingebrochen und einen Gesamtschaden von über 55 000 Euro verursacht haben soll, dauert länger als ursprünglich vorgesehen. Die Verhandlung konnte am zweiten Prozesstag in dieser Woche nicht abgeschlossen werden und wird nun am Dienstag kommender Woche fortgesetzt.

Beweisantrag abgelehnt

Als Pflichtverteidiger des Angeklagten hatte Curt-Matthias Engel am ersten Verhandlungstag eine Untersuchung gefordert, dass es sich bei der gefundenen DNA-Spur des Täters auf dem Lenkrad und dem Fahrersitz eines Rasentraktors um eine sogenannte Sekundärspur handele. Das heißt: Die DNA-Spur könnte auch ein anderer Täter mit den Handschuhen des Angeklagten hinterlassen haben. Strafrichter Dr. Jörg Burmeister und Staatsanwältin Sabrina Coester lehnten diesen Antrag ab.

Die Zeugenvernehmung eines Bauhofmitarbeiters (50) und eines Polizeibeamten (39) brachten keine neuen Erkenntnisse zum Tathergang.

Untersuchungsbefunde sollen vorgelegt werden

Letztendlich stellte Verteidiger Engel noch einen Beweisermittlungsantrag. Danach sollen die ursprünglichen Untersuchungsbefunde des DNA-Labors dem Gericht vorgelegt werden. Dazu Richter Burmeister: „Ich werde in Ruhe über diesen Antrag nachdenken.“ Zu welchem Schluss er kommt, wird er am kommenden Dienstag verkünden. Falls der Antrag durchfällt, könnte an diesem Tag das Urteil gesprochen werden.

Wegen versuchten Mordes verurteilt

Im Bundeszentralregister ist der Angeklagte Sven R. mit 18 Verurteilungen registriert. Er hat bereits mehrjährige Haftstrafen verbüßt – unter anderem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen – und befindet sich aktuell noch in der Bewährungszeit einer Freiheitsstrafe.

Bei dem Einbruch im Bauhof waren Garagen aufgebrochen, ein VW-Transporter und jede Werkzeuge gestohlen worden.

