Eine Ferienwoche am Ball

Borna

Das sieht man auf dem Bornaer Sportplatz nicht alle Tage: rund 50 Aktive gleichzeitig in Aktion und dazu noch einmal reichlich ein Dutzend Zuschauer. Nein, es ist kein Spieltag in der 1. Kreisklasse, sondern die Roten Bullen sind zu Gast.

In der ersten Ferienwoche ist Borna erstmals Standort eines RB-Fußball-Camps. Mit 55 Anmeldungen war die Maximalzahl von 60 fast erreicht. Da die Anmeldung und Zahlung des Teilnehmerbeitrages über RB lief, hatten die Gastgeber vom SV Borna kein finanzielles Risiko zu tragen, um diesen attraktiven Ferienbeginn hierher zu holen.

Treffen vieler Kicker-Talente

Neben den Talenten des einheimischen Vereines, der mit C-, D-, E- und F-Junioren am Spielbetrieb teilnimmt, tragen in dieser Woche auch junge Kicker vom SV Merkwitz, vom FSV Oschatz, von der SG Canitz, vom SV Strehla und vom SV Pahnitzsch/ Borsdorf Shirts des RB Leipzig. Zusätzlich zum Trikot sind im Teilnehmerbeitrag eine Trinkflasche, ein Heimspielticket für RB, einmalig zehn Prozent Rabatt auf Fanartikel sowie fünf Tage lang Fußball satt enthalten.

Technik und Ballbehandlung gefragt

Campleiter Fabian Förster sowie drei weitere Trainer und eine Trainerin sorgen dafür, dass die Jungfußballer in Bewegung bleiben und in diesen Tagen etwas lernen. Dabei geht es nicht nur um Schusstechnik und Ballbehandlung, sondern auch um Zweikampfverhalten, Reaktionsschnelligkeit und die koordinativen Fähigkeiten. Die fünf Trainingsgruppen sind am Montag nach Alter und Leistungsvermögen zusammengestellt worden und haben in dieser Woche ihren festen Ansprechpartner.

Ziel: Das RB-Fußballabzeichen

„Vormittags schulen wir in diesen Gruppen, nachmittags spielen wir Turnierformen“, erklärt Fabian Förster. Dabei wende man verschiedene Formen an, damit nicht immer die gleichen mit- oder gegeneinander spielen. Am Dienstag hatten die Talente die ersten Gelegenheiten, ihr Können und das auf dem Bornaer Rasen Gelernte unter Beweis zu stellen. Beim Ablegen des RB-Fußballabzeichens waren Passen, Schießen und Dribbeln gefragt. Je nach Fertigkeit gab es das Abzeichen dann in Gold, Silber oder Bronze.

Programm für Breitensport

„Das ist hier keine Sichtung, sondern reiner Breitensport“, betont Campleiter Fabian Förster. Die Kinder, darunter auch fünf Mädchen, sollen in den Ferien Spaß am Ball haben. Das ist offenbar auch der Fall, obwohl das Programm straff ist. Immerhin wird vom Beginn 10 Uhr zunächst eineinhalb Stunden ohne Pause mit und ohne Ball gearbeitet, es sei denn, Fabian Förster und seine Kollegen erklären ihren Schützlingen gerade die nächste Übung.

Zuschauer beim Trainingscamp

Bei aller Anstrengung – die Gelegenheit, so intensiv und mit so viel Equipment zu trainieren, ist selten. RB hat für sein Camp eine Menge Material aufgefahren, so dass es auf dem Platz nur so von Hütchen, Kegeln und Netzen wimmelt.

Und die vielen Zuschauer? Sind vor allem Eltern und Großeltern, die nicht nur Taxi spielen, sondern zumindest ein Weilchen zuschauen wollen, wie sich ihr Nachwuchs am Ball bewegt.

Perry Bräutigam leitet Einheit

In Borna wird in dieser Woche noch weiterer Besuch erwartet: RB-Maskottchen Bulli hat sich angesagt. Und am Freitag leitet Perry Bräutigam eine Übungseinheit für jene Nachwuchskicker, die Torhüter sind oder das einmal ausprobieren möchten. Am Abschlusstag gibt es dann auch Urkunden für alle, die ihre erste Ferienwoche am Ball verbracht haben.

Von Axel Kaminski