Bobbahn und Schanze, Schneeballschlacht und Abfahrtsläufer – in Calbitz hat der Winter alles zu bieten. Allerdings nur auf rund drei Quadratmetern, im Miniaturformat und innen. Den Winter in der geplanten Winterwanderung muss man sportlich nehmen, das Schneemannbauen im Außengelände fällt aus.

Aber immerhin haben einige Kinder den Winter in diesen Ferien schon gesehen – im Erzgebirge, am Fichtelberg oder gar in den Alpen. Nicht nur sie beteiligten sich rege daran, Ideen für die eigene Winterlandschaft zu finden. Claudia Simon-Lehmann und ihre Kolleginnen haben zunächst mit Bauschaum die Grundlage für die weiße Pracht gelegt und mit den Kindern daran getüftelt, wie man die einzelnen Vorschläge umsetzen kann. Es hat dann eine Weile gedauert, bis sich die Kinder getraut haben, an dieser eigenen Kreation zu spielen.

Neben den Bastel- und Spieltagen an der Winterlandschaft standen in den Ferien unter anderem Kochen, Zumba sowie das Herstellen von Seife und Armbändern im Ferienprogramm. Kein Schnee im Flachland ist eben kein Grund, den ganzen Tag Trübsal zu blasen.

Von Axel Kaminski