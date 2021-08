Eine halbe Sekunde Unterschied: Malkwitz und Mutzschen im Löschangriff

Grimma

Auf den ersten Blick ist das Duell der Feuerwehren ein ungleiches: Mutzschen gegen Malkwitz. Hier das nach Grimma eingemeindete Städtchen mit fast 2000 Einwohnern, dort das Dorf der Gemeinde Wermsdorf mit gut 200 Seelen. Und doch kochen auf beiden Seiten jeweils vier Aktive nur mit Wasser, dazu der Maschinist und ein Ersatzmann. Pari, pari also. Nein, Team Malkwitz muss sich wirklich nicht verstecken. Schließlich hat es Bello dabei. Und Vorsicht: Das Maskottchen ist bissig.

Der Hund aus Plaste bekommt vorm Wettkampf extra noch einen Zaubertrank ins Näpfchen. Ein Fingerzeig? „Beim Torgauer Elbehochwasser 2013 haben wir Bello adoptiert. Er lümmelte einsam in der Ecke der Einsatzleitung und tat uns leid“, scherzt Wehrleiter Lutz Frenzel. Weil der Spaß im Dienst nie zu kurz kommen dürfe, versorgten ihn die Malkwitzer erst mit Wurst, dann mit Wasser und übernahmen schließlich ganz das Sorgerecht.

Die Maskottchen der beiden Feuerwehrteams: Bello, der Plaste-Hund aus Malkwitz, und der Plüsch-Teddy aus Mutzschen. Quelle: Thomas Kube

Maskottchen und Schlachtenbummler fiebern mit

Bello ist auf dem Grimmaer Rewe-Parkplatz nicht der einzige Malkwitz-Fan. Unter anderen drücken auch Ortschronist Günter Grosch, seine Frau Luzia sowie Enkel Felias ihrer Mannschaft die Daumen. Mindestens genauso viele Schlachtenbummler hat Mutzschen aufzubieten. Ortsvorsteherin Hannelore Blasko ist extra mit Schwiegertochter Lysann angereist. Beide hoffen, dass Mutzschen Mitteldeutschlands fitteste Wehr wird.

Die Tröte erklingt: Die Mutzschener Clemens Höhme, Oliver Lehmann, Sascha Hartig, Gabriele Schienert, Daniel Winter und Marko Kurschus schlüpfen in ihre Einsatzmontur, hucken jede Menge Kanister und Körbe, ziehen ein vier Tonnen schweres Löschauto hinter sich her, flippen einen 100-Kilo-Traktorreifen und zerren eine 80-Kilo-Puppe im Rettungsgriff durch die „Manege“. Hochleistungssport, nichts für Weicheier.

Eine 80-Kilo-Puppe muss über die Strecke getragen werden. Quelle: Thomas Kube

Spritzen bis die Lampen leuchten

Weiter geht’s: Mit Bolzenschneider werden Ketten vorm Türschloss geknackt, ehe es zum finalen Löschangriff geht. Dabei muss so lange auf das Zielkreuz gespritzt werden, bis zwei Lampen erleuchten. Die Mutzschener meistern den Parcours in vier Minuten und sieben Sekunden. „Das ist die viertbeste Zeit“, jubiliert Moderatorin Tina Sawetzki. Auch Mutzschens Kamerad Sören Müller ist aus dem Häuschen: „Drei Monate haben wir hart für diesen Wettkampf trainiert.“

Insgesamt 14 Tage tourt der MDR durch die drei Länder seines Sendegebiets. 20 Feuerwehren wetteifern um den Titel „Fitteste Feuerwehr Mitteldeutschlands“. Der Tagessieger darf sich über einen Pokal freuen. Dem Gesamtsieger, derzeit führt Gräfenhainichen (drei Minuten, 34 Sekunden), winken 5000 Euro. Ganz nebenbei bekommen die Wehren beste Werbung: Die Wettkämpfe werden live im Fernsehen bei „MDR um 2“ und „MDR um 4“ gezeigt.

Mit dem Wasserstrahl geht es dem Ende des Wettbewerbs entgegen. Quelle: Thomas Kube

13-facher Weltmeister als Kommentator

„Damit wollen wir die ehrenamtliche Arbeit der Kameradinnen und Kameraden würdigen“, sagt Berufsfeuerwehrmann Jörg Färber. Der 46-jährige Leipziger, einst Leistungsschwimmer, ist 13-facher Champion der World Police & Fire Games, sahnte bei den weltweiten Titelkämpfen der Retter sowohl in New York als auch in Vancouver und Belfast ab. Mit Sachverstand und vor Begeisterung heiserer Stimme kommentiert er in Grimma den Wettstreit der Mutzschener gegen die Malkwitzer.

Mutzschens Ex-Bürgermeister Carsten Graf ist stolz auf seine Mädels und Jungs. „Ich weiß noch, wie unsere überalterte Wehr 2003 kaum noch einsatzfähig war. Daraufhin trat beinahe der komplette Jugendklub ein. Plötzlich standen 15 junge Leute auf der Matte“, sagt Graf, der gehörigen Anteil daran hatte. Die Kuh war damit nicht vom Eis. 2004 sperrte die Unfallkasse Meißen das alte Depot. Mutzschen machte als „erste obdachlose Feuerwehr Deutschlands“ überregional Schlagzeilen.

Mutzschen ist Kult in Sachsen

Im Oktober 2008 wurde das neue Gerätehaus eingeweiht, gut zwei Jahre zuvor war ein gebraucht gekauftes Löschauto auf den Namen „Fliegender Holländer“ getauft worden. Warum? Die klammen Mutzschener hatten in der Grenzregion das aussortierte gute Stück der Gemeinde Ridderkerk (Niederlande) entdeckt, nach Sachsen überführt und dort aufgemöbelt. Voraus gegangen war eine schier beispiellose Spendenaktion. Die Bürger sammelten 30 000 Euro für den guten Zweck.

In dieser Zeit wurden – nach separater Spendenaktion – Schere und Spreizer in Betrieb genommen. Der erste Rettungseinsatz auf der Autobahn: ein unvergesslicher. Kurz vor Döbeln verunglückten fünf junge Fußballer von Dynamo Dresden mit ihrem Auto. Die Mutzschener Wehr, viele der Kameraden sind Dynamo-Fans, befreiten die Spieler aus dem Wrack. Nicht schlecht staunten die Mutzschener Helden, als sie wenig später im Dynamo-Stadion offiziell geehrt wurden.

Zur Galerie Ein Duell des MDR-Wettbewerbs um den Titel „Fitteste Feuerwehr Mitteldeutschlands“ findet in Grimma statt. Hauchzart mit einer halben Sekunde setzt sich Malkwitz aus Nordsachsen gegen Mutzschen aus dem Landkreis Leipzig durch.

Bei den Malkwitzern funkt es

Auch die Malkwitzer stehen hinter ihrer 1895 gegründeten Wehr. „2002, 2006 und 2013 waren wir im Hochwasser-Einsatz an Mulde und Elbe“, informiert Lutz Frenzel. Die über 50 Mitglieder sind im Landkreis Nordsachsen nahezu unverzichtbar, schließlich stellen sie die sogenannte Informations- und Kommunikationsgruppe. Im Katastrophenfall fungieren Reiner Kutzsche & Co. in ihrem Funkauto als Bindeglied zwischen Leitung und „Fußvolk“.

Julia und Johann Frenzel, Franz Fritzsche, Marcus Hohmann, Tom Däbritz und Anton Sukale – die Malkwitzer wachsen in Grimma über sich hinaus, schlagen Mutzschen knapp. Am Ende sind sie eine halbe Sekunde schneller. Sie freuen sich über den Tagespokal und Platz vier in der Gesamtwertung. Doch auch Mutzschen geht nicht leer aus. Wehrleiter David Kamphrath bekommt einen Ehrenteller des Dorfes Malkwitz überreicht. Und Bello? Das Maskottchen hat sich ein Leckerli verdient.

Von Haig Latchinian