Einkaufen, Gastronomie, Kultur: Testpflicht in Nordsachsen fällt weg

Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen liegt am Dienstag laut Robert-Koch-Institut 14 Tage in Folge unter dem Inzidenzwert 35. Durch die anhaltende Unterschreitung des derzeit niedrigsten Schwellenwertes entfällt somit ab Mittwoch (9. Juni) die Testpflicht beispielsweise für Einkauf und körpernahe Dienstleistungen, in der Gastronomie und Hotellerie, in Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie in Volkshochschulen, Kunst-, Musik- und Tanzschulen. Im Landkreis Nordsachsen gelten damit dieselben Bedingungen wie in der benachbarten Großstadt Leipzig, die ebenfalls seit 14 Tagen unter dem Inzidenzwert 35 liegt.

Inzidenz von 12,1

Stand Dienstag verzeichnet das Robert-Koch-Institut für Nordsachsen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 12,1. Seit 5. Mai 2021 liegt der Wert stabil unter 165, seit 6. Mai unter 150, seit 14. Mai unter 100, seit 26. Mai unter 50 beziehungsweise gleichzeitig unter 35.

Von LVZ