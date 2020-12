Einkaufen im „Lichterschein“: Oschatzer Händler öffnen länger

Oschatz

Das Weihnachtsfest rückt näher, die Wunsch- und Einkaufslisten werden länger: Am Samstag gibt es in Oschatz unter vorweihnachtlichen Bedingungen die Möglichkeit, Punkte von den entsprechenden Listen abzuarbeiten. Denn die Werbegemeinschaft Oschatz lädt mit vielen teilnehmenden Händlern zum „Oschatzer Lichterschein“. Sowohl am 5. als auch am 19. Dezember öffnen die Einzelhändler zusätzlich von 15 bis 20 Uhr. Die Oschatzer Allgemeine hat sich im Vorfeld bei einigen Händlern umgehört.

Vorfreude auf die Kunden

Simone Jentzsch vom Bekleidungsgeschäft „il moda!“ freut sich, „die Ware auch in dieser verrückten Zeit unter die Leute zu bringen.“ Umso schöner sei es, den Kunden eine weitere Einkaufsmöglichkeit in der Vorweihnachtszeit zu bieten. Bei der Parfümerie Langer heißt es: „Wir möchten die Möglichkeit bieten, dass Kunden nicht im Internet einkaufen müssen.“

Alternative zum Online-Geschäft

Eine Alternative zum Online-Geschäft möchte auch Alexandra Roscher von der gleichnamigen Buchhandlung bieten. Sie betont außerdem das Gemeinschaftsgefühl, das durch die gemeinsame Öffnung entstehe. „Wir Händler bieten alle eine kleine Einheit und ziehen gemeinsam an einem Strang“, so die Inhaberin. Spezielle Angebote seien aufgrund der Preisbindung im Buchhandel nicht möglich. „Wir bieten aber unseren freundlichen Service an“, erklärt sie.

Weihnachtsfeeling für die Stadt

Carola Schönfeld, Inhaberin vom „Bastelladen“ in der Hospitalstraße, wünscht sich, dass in der Stadt eine angenehme Atmosphäre aufkommt. „Wir möchten für etwas Weihnachtsfeeling sorgen, da ja kein Weihnachtsmarkt stattfinden kann“, erklärt sie auf Nachfrage dieser Zeitung. Normalerweise würde sie eine Bastelstraße anbieten, aufgrund der aktuellen Situation sei das allerdings nicht möglich. Im Gegenzug plane sie aber einige Aktionen im Geschäft.

Hilfe für den kleinen Hunger

Sollte beim Einkaufen Hunger aufkommen, kann Mike Wächtler zur Hilfe eilen. Bei ihm können gegrillte Bratwürste erworben werden. Wie er gegenüber der OAZ erläutert, soll es dafür einen Straßenverkauf geben. Aufgrund der geltenden Auflagen bittet er Kunden allerdings, das Grillgut mit etwas Abstand zum Stand zu verzehren. „Damit sich keine Traube von Menschen bildet“, so der Gastronom.

