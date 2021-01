Einmal Hotspot und zurück: Mügelns Bürgermeister hofft trotz Corona auf neue, gemeinsame Ziele

Mügeln

2020 war nicht nur das Jahr, in dem Johannes Ecke (parteilos) seinen 60. Geburtstag feiern konnte, es war auch das sechste in seiner Amtsperiode als Mügelner Bürgermeister. Überschattet wurde es ab März durch die Corona-Pandemie.

Im Interview sprachen wir mit ihm, wie die Stadt das Jahr, die Zeit zwischen erstem Lockdown und als zwischenzeitlicher Hotspot überstanden hat. Was hat er im siebten Jahr als Bürgermeister geplant – und möchte er 2022 wieder kandidieren?

Anzeige

Herr Ecke, das vergangene Jahr wird allen Beteiligten vermutlich so in Erinnerung bleiben, dass sie sich einschränken mussten. Wo musste Mügeln 2020 zurückstecken?

Dieses Jahr war ein Jahr, mit dem wir so nie gerechnet hatten. In vielen Dingen sind wir geerdet worden. Viele Vereine konnten nicht arbeiten, wie sie wollten, viele Festlichkeiten sind weggefallen. Aber es ist auch viel gemacht worden. Viele Dinge sind geschafft, die im Haushaltsplan standen, die wir uns als Plan gesetzt hatten und wo wir auch die Vorgabe hatten, das zu erledigen: die Digitalisierung der Schulen, die Sanierung der Goetheschule, der Breitbandausbau oder die Döbelner Straße, die als letztes der Einstandsgelder noch ausstand.

Sie wurde kurz vor Jahresschluss fertig –

Und da sind wir auch froh drüber.

Parallel zum Ausbau der Döbelner Straße in Mügeln lief der Abriss auf dem anliegenden Gelände der Alten Varia. Quelle: Manuel Niemann

War die Fertigstellung durch die Pandemie je gefährdet?

Auch hier gab es die Frage, können die Firmen mit ihrer ganzen Mannschaft antreten oder fällt dort die Hälfte der Leute aus? Das ist nicht eingetreten, es ist eine schicke Straße geworden, sodass wir dort erst einmal einen Haken dran machen können. Mit Ausbau der Kreisstraße hat es sich auch ergeben, dass wir ein Teilstück der Ortsdurchfahrt in Ockritz aus Geldern der Straßenpauschale machen konnten. Abgeschlossen ist auch das Teilstück der Döllnitztalroute zwischen Leuben und Schlanzschwitz.

Auch an anderer Stelle hat sich etwas getan: Über der Alten Bahnmeisterei und dem Anbau für die Schwetaer Feuerwehr waren jetzt im Winter Rauchschwaden zu sehen. Wann werden die fertig?

Beim Anbau des Feuerwehrgerätehauses Schweta qualmt es schon aus dem Schornstein. Der Estrich wird durchheizt, dann kommt der Fliesenleger, der Maler – und dann sind wir auch schon bald fertig. Das Datum steht noch nicht fest. Aber ich denke, im ersten Halbjahr ist das abgeschlossen – genau wie der Bau der öffentlichen Toiletten am Geoportal. Dann wird auch dort der Schlussstrich gezogen und ist dieses große Bauvorhaben Geoportal/ Bahnhof Mügeln abgeschlossen. Das ging über Jahre, immer wieder in Teilabschnitten und war auch ein Riesenumfang: von 2,5 Millionen Euro.

Wie viel das Geoportal einspielt oder wie hoch die Betriebskosten sind – lässt sich das trotz Corona schätzen?

Wir wissen noch nicht, wo wirklich ein Plus oder Minus entsteht. Es war ja eine ganze Zeit – jetzt wieder seit November – geschlossen. Aber wir können mit der Resonanz in den Monaten, in denen es geöffnet war, aber sehr zufrieden sein. Es waren sehr viele Besucher da.

Eine andere Baustelle haben Sie gerade nebenan im Vorzimmer. Wie geht es hier im Rathaus weiter?

Die Rathaussanierung ist angelaufen und wird uns auch die nächsten anderthalb Jahre begleiten, angefangen 2020 mit der Brandschutzsanierung. Daneben geht die Digitalisierung auch an uns nicht vorbei: Es wird über kurz oder lang extrem weniger Papier im Rathaus vorhanden sein und sehr, sehr viel elektronisch gehen. Dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Gleichzeitig mit dem Datennetz, das innen erstellt wird, wird freies W-LAN außen vorhanden sein, mit dem wir den Marktplatz versorgen werden.

Zur Person Johannes Ecke (60) hatte am 2. März 2015 seinen ersten Arbeitstag als Mügelner Bürgermeister. Zuvor hatte der Schwetaer als stellvertretender Bürgermeister übergangsweise die Geschicke der Stadt mitbestimmt, weil sein Vorgänger Volkmar Winkler ( SPD) im September 2014 in den sächsischen Landtag einzogen war. Bei der Wahl am 18. Januar 2015, bei der er für die Freie Wählervereinigung Mügeln angetreten war und von den Ortsgruppen der CDU und SPD unterstützt wurde, erreichte er bei einer relativ hohen Wahlbeteiligung (55,6 Prozent) mit 82 Prozent der Stimmen. 2022 tritt er zur Wiederwahl an.

Stichwort Datennetz und Digitalisierung: Der Breitbandausbau lief nicht ganz ohne Probleme, obwohl er in Mügeln startete. Wie ist dort der Stand?

Corona-bedingt ist es zu Verzögerungen gekommen, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Aber wir haben jetzt einen Ausbaustand von vielleicht 95 Prozent. Die Tiefbauarbeiten sind im Grunde abgeschlossen, was jetzt noch ansteht ist das Kabeleinblasen und das Herstellen der Hausanschlüsse im Haus und das Verbinden mit der Vermittlungsstelle. Gleichzeitig konnten wir anliegend an die Kreisstraße den Fußweg nach Niedergoseln im Zuge der Arbeiten herrichten.

Corona hat nicht nur das eingeschränkt, sondern auch das Leben in Mügeln. Wie stecken die Mügelner das weg?

Man merkt schon, dass der Hauptteil mitzieht, obwohl das eben auch für jeden – und da machen wir uns nichts vor – auch anstrengend ist. Es ist einfach nicht das gewohnte Leben. Ich sage einmal, 95 Prozent wissen damit umzugehen, sie sind sehr sensibel geworden, auch im Umgang mit der Krankheit. An der Stelle sage ich ein großes Dankeschön an die Bevölkerung, die das so diszipliniert angegangen ist. Und sehr verständnisvoll auch für Dinge war, die auch wir dann sehr kurzfristig bekanntgeben und umsetzen mussten.

War es auch ein Dämpfer, dass Mügeln zwischenzeitlich doch sehr stark von Ansteckungen betroffen war?

Das war schon so: Angefangen beim Altenheim, was wir auch von der Verwaltung immer im Blick hatten – und trotzdem ist es passiert. Das war schon der erste Dämpfer, man merkte, das ist ganz nah hier, die Krankheit ist in der Stadt und wir müssen darauf reagieren. Und das ist schwierig, weil man riecht‘s nicht, man sieht‘s nicht.

Manche Kinder zeigten in den Schulen gar keine Symptome…

Das war die zweite Geschichte, wo es uns die Zahlen extrem nach oben getrieben hat. Da war ich sehr froh, dass das Gesundheitsamt mit einer zweiten Testung die Familien getestet hat, um ganz sicher zu sehen, dass da nicht noch mehr draußen ist und übertragen werden kann. Da auch ein Dank ans Landratsamt, dass der kurze Dienstweg immer noch da ist: Wir wissen, dass sie dort rund um die Uhr arbeiten. Auch Hut ab, was Pflegerinnen oder auch Krankenschwestern jetzt leisten: Sie müssen da sein, obwohl sie wissen, sie sind in einer ganz gefährlichen Umgebung.

Während die Krise noch anhält: Ist abzusehen, ob und wie sie die Stadtkasse belasten wird?

Das ist noch nicht einsehbar für uns. Es ist ein Blick in die Glaskugel, was am Ende kommt – auch in Richtung der Einkommenssteuer, wenn Leute zuhause bleiben müssen oder verkürzt gehen. Von Insolvenzen sind wir erst einmal verschont geblieben – bisher. Wie es weiter geht, müssen wir sehen.

Gibt es etwas, worauf sie sich in den nächsten Monaten freuen?

Ich freue mich darauf, dass es weiter gehen kann. Dass wir uns trotz dieser Pandemie verschiedene Dinge vornehmen und sagen können, hier haben wir wieder ein Ziel. In Zusammenarbeit mit allen, die in der Stadt unterwegs sind: mit den Vereinen, den Menschen, dem Stadtrat, der Verwaltung und mit den Firmen. Die Zeiten sind hart, sie sind schwierig für jeden, aber das gemeinsame Anpacken wird, denke ich, weiter stattfinden und damit können wir viel erreichen.

2022 wartet dann auch eine Bürgermeisterwahl: Treten Sie an und rechnen sie in diesem Jahr bereits mit Gegenwind?

Der Wahlkampf hat ja schon begonnen. Ich werde natürlich wieder zur Wahl antreten und ich freue mich auf die Arbeiten, die ich dann vielleicht weiter machen kann. Man merkt in diesen sieben Jahren, dass man vieles anschieben konnte, aber vieles möchte man dann auch weiter führen und diese Ideen auch mit den angrenzenden Kommunen oder über die Kreisgrenzen hinweg umsetzen.

Lesen Sie dazu auch den Rest der Interviewreihe:

Oschatzer OBM: Müntzer-Haus und Platsch wird es weiter geben

Dahlener Bürgermeister rechnet mit schwieriger Haushaltslage

Cavertitzer Bürgermeisterin setzt auf Prinzip Hoffnung

Liebschützberg: Kreisstraßen bleiben Sorgenkinder

Amtsantritt im Corona-Krisenjahr: Naundorfs Bürgermeisterin zieht erste Bilanz

Wermsdorfs Bürgermeister sieht große Nachfrage bei Wohnen im Schlossblick

Von Manuel Niemann