Einsatz mit Sack und Handschuhen: Wie eine 20-jährige Oschatzerin für eine saubere Stadt kämpft

Die Babywindel liegt im Dreck und riecht verfault. Während das viele Spaziergänger dazu veranlassen mag, einen großen Bogen um den Abfall zu schlagen, ist das für Helena Bertelmann sogar ein Grund, überhaupt aus dem Haus zu gehen. Dabei ist der Inhalt noch das kleinste Übel, vor allem Plastik und Kunststoffe sind es, denen Helena den Kampf angesagt hat. Bei ihr erwecken diese Anblicke mitnichten ein Freudegefühl, und dennoch verschlägt sie es immer wieder dahin, wo besonders viele Abfälle vor sich hin lagern.

Wir treffen sie an einem grauen Herbsttag auf dem Hutberg, unweit vor den Toren der Stadt. Helena ist zwanzig Jahre alt, wuchs in Oschatz auf, inzwischen studiert sie in Dresden. Flankiert von zwei schwarzen Müllsäcken bückt sie sich, fischt mit ihren Gartenhandschuhen eine Bierdose vom Boden und befördert sie in den Beutel. Das macht sie im Schnitt 90 Minuten lang. „Der Großteil des gesammelten Mülls besteht aus Zigarettenschachteln und -stummeln sowie Kronkorken,“ erzählt sie.

Sammeln auf eigene Kosten

Helena entfernt den Müll, den Menschen unerlaubt am Wegesrand abladen, aus dem Auto werfen oder fallen lassen. Seit nun schon zwei Jahren macht sie das, die Säcke entsorgt sie auf eigene Kosten. Zwar bereiteten ihr die Aktionen keinen Spaß, wie sie erzählt. Doch allen unschönen Anblicken zum Trotz stellt sich bei ihr schnell ein zufriedenstellendes Gefühl ein: „Es ist vor allem das gute Empfinden, dass ich danach habe“, sagt sie. Helena studiert Biologie, der Schutz der Umwelt ist ihr ein wichtiges Anliegen. „Vielleicht ist auch gut, dass ich mich dabei bewege, dann kann ich den Frust gleich abbauen“, lacht sie.

Das Müllsammeln dient dabei nicht zum Abbau ihres Alltagsfrustes. Vielmehr ärgere sie sich über die Ignoranz der Umweltsünder. „Die Menge an Abfall in der Natur ist so groß, dass bestimmte Areale alle zwei Wochen gesäubert werden könnten“, stellt sie fest. Sogar ein Ranking habe sie gemacht: Ihr Rekord liege bei 174 Kronkorken.

„Jeder kann so viel leisten, wie er schafft.“

Gelangen die Überbleibsel erst einmal in die Umwelt, dann liegen sie dort im schlimmsten Fall unzählige Dekaden. Bis zu 500 Jahre benötigt eine PET-Plastikflasche, um zersetzt zu werden, Kaugummi und Zigarettenstummel benötigen fünf Jahre bis zur Verrottung – so die aktuellen Berechnungen.

Für Helena Bertelmann sind das Schreckenszahlen, darum bringt sie den Müll dahin, wo er hingehört: in die Tonne. Ausreden, etwa dass Menschen finden, der Müll gehe sie nichts an, lässt sie nicht gelten: „Meiner Meinung nach ist der Großteil der Bevölkerung in der Lage, das Problem anzupacken – gerade, da Müllsammeln alters-, berufs- und zeitunabhängig ist. Jeder kann so viel leisten, wie er schafft.“

Schon das Vermeiden von Plastik könne helfen

Ihr sei es wichtig, erzählt sie, niemanden zu denunzieren. Sie wolle die Menschen animieren, selbst etwas in die Hand zu nehmen: „Ein Paar Handschuhe und ein Müllsack lassen sich in den meisten Haushalten finden.“ Außerdem helfe es schon, synthetisch hergestellte oder chemisch belastete Stoffe zu vermeiden oder sie vorschriftsgemäß zu entsorgen.

Gefragt nach einem Auslöser, einem Moment, der die Motivation zu ihrem Handeln entfacht hat, überlegt sie einen Moment. „Es gab keinen“, antwortet sie lakonisch. Es sei nur der „Drang, etwas verändern zu wollen.“ Und wirft kurzerhand hinterher: „Die Wut ist mein Antrieb.“

