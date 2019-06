Oschatz

Partystimmung zum Auftakt des Oschatzer Stadtfestes am Freitagabend: Auf dem Neumarkt sorgten die Wurzener „Eis Boys“ mit Oldies und ihrem „Eis Girl“ für Stimmung. Das Stadtfest geht am Samstagnachmittag weiter, und auch am Sonntag wird gefeiert.

Nach dem Auftakt am Freitagabend geht das Oschatzer Stadtfest am Sonnabend weiter.

Sonnabend – 13.30 Uhr: Auf dem Neumarkt gibt es zur Eröffnung ein Konzert der Musikschule Fröhlich, 14 Uhr sticht OBM Kretschmar das Fassbier an, 14.30 Uhr Showtanz des Oschatzer Fechtvereins, 15 Uhr Kinderprogramm, 17 Uhr Vitalios Kindertanzshow, 18 Uhr Männerchor Leipzig Nord, 18.30 Uhr Der TO, 20 Uhr Party- und Schlagernacht mit Schlagermafia und Doubles von Roland Kaiser, Helene Fischer und Nena. Auf der Bühne am Kirchplatz gibt es ab 14 Uhr Irish Folk Music und ab 20 Uhr TO. Und am Nachmittag präsentieren sich Oschatzer Vereine in der Altoschatzer Straße.

Sonntag – 9.30 Uhr Start Oldtimerrallye, 10 Uhr Gottesdienst, Auf dem Neumarkt 11 Uhr Konzert und Showtanz der Musikschule Heinrich Schütz, 13 Uhr Vereinswettbewerb, 14 Uhr DJ Ronny Rockstroh, 16 Uhr „Die Zöllner“ 18 Uhr Konzert der Oschatzer Chöre in der St. Aegidienkirche. Auf der Bühne am Kirchplatz gibt es ab 11 Uhr Irish Folk Music.

Von Frank Hörügel