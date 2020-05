Frostige Nächte: Landwirte der Collm-Region schützen ihre Ernte

Collm-Region

Die Eisheiligen machen ihrem Namen in diesem Jahr alle Ehre – und das sogar pünktlich. Nach einem vorsommerlichen Wochenende sackten am Montag die Temperaturen ab.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD)wurden am Dienstagmorgen in Oschatz in zwei Metern Höhe -0,5 Grad Celsius gemessen. Das war übrigens der gleiche Wert wie am 12. Mai 1978. Die kälteste bisher gemessene Mai-Temperatur in Oschatz stammt aus dem gleichen Jahr: Am 11. Mai 1978 war es -2,7 Grad Celsius.

Anzeige

Noch interessanter für Kleingärtner, Gartenbaubetriebe und Landwirte dürfte die fünf Zentimeter über dem Boden gemessene Temperatur sein. Sie lag am Dienstag in Oschatz bei 2,7 Grad unter dem Gefrierpunkt.

Weitere LVZ+ Artikel

Erdbeeren abgedeckt

„Wir hatten am Montag Vlies über die Erdbeeren gezogen. Das war gefroren. Wir hoffen, dass es darunter etwas wärmer war“, berichtet Julius von der Decken vom Gutshof Raitzen. Schäden seien noch nicht zu erkennen. Das Vlies bleibe noch ein paar Tage drauf.

Der Leiter der Pflanzenproduktion rechnet damit, dass die Eisheiligen auch das Wachstum von Mais und Zuckerrüben ausbremsen – allerdings nicht dramatisch. Ernteausfälle werde es deshalb nicht geben.

Temperatureinbruch kommt nicht überraschend

Die Erdbeeren waren auch auf den Feldern der Obstland Dürrweitzschen AG abgedeckt: „Wie auch im Winter, an den Beständen, die gefährdet waren“, bestätigt Vorstand Jan Kalbitz. „Wir hatten an unserer Wetterstation Temperaturen von -0,5 bis -1,5 Grad. Für wenige Stunden, so bis um 4 Uhr. Natürlich mit regionalen Unterschieden im ganzen Obstland“, beschreibt er die erste Frostnacht zum Dienstag. Wobei er da noch nicht in Sornzig und Ablaß vor Ort war, sondern auf der anderen Seite der Autobahn.

Die nächsten Nächte werden voraussichtlich auch noch etwas „derb“, aber wenn die Erdbeeren die erste Nacht überstanden haben, sagt er, werden auch die kein Problem. Bis die Frostgefahr gebannt sei, blieben sie abgedeckt.

Überraschend sei der Kälteeinbruch für die Obstbauern ohnehin nicht gekommen. „Seit einer Woche haben die Vorhersagen das schon angedeutet, von daher hatten wir auch genug Vorlauf.“ Die Ernte verschiebe sich nur unwesentlich, statt um den Feiertag in der kommenden Woche, starte diese wohl in der Woche darauf.

Blüten besonders empfindlich

Nur vereinzelt seien Blüten beschädigt worden, aber nicht in wirtschaftlich relevanter Größe. Diese seien empfindlicher und drohten zu erfrieren. „Die Früchte sind nicht gefährdet. Ich gehe davon aus, dass es beim Baumobst auch so ist. Das empfindlichste Organ beim Obst ist die Blüte.“ Vorblüte und junge Frucht vertrügen hingegen Kälteeinbrüche in Maßen.

Zudem sei der Frost in Bodennähe größer als in der Luft. Daher lagen anders als Ende März auch keine Nebelschwaden über den Obstland-Plantagen – auf brennende Pellets oder propangasbefeuerte Hilfsmittel konnte jetzt verzichtet werden. Wo dies jetzt vielleicht noch zu sehen sei, ist im Weinbau: „Die sind jetzt gerade noch vor oder in der Blüte.“

Mais und Hopfen ebenfalls gefährdet

Auch Dirk Paulsen aus Luppa hat die eine oder andere Sonderkultur angebaut. „Am Hof waren heute früh Null Grad, wie es dann auf den Flächen ausgesehen hat, weiß ich nicht“, sagt der Landwirt. Der Mais sei gerade in einem sensiblen Stadium, in der er keinen Frost gebrauchen könne. Beim Gemüse hoffe er darauf, das es weniger empfindlich sei. „So große Flächen bekommt man nicht schnell abgedeckt“, betont Dirk Paulsen. Ob Schäden entstanden seien, werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen.

„Beim Hopfen waren wir hart an der Grenze“, schildert Roland Paul von der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln die Situation. Diese Kultur käme mit Temperaturen um den Gefrierpunkt geradeso zurecht. Die Kälte habe auch den Zuckerrüben zugesetzt, aber sie hätten schon durch die lang anhaltende Trockenheit gelitten. Für beide Kulturen sei der Regen am Montag wichtig gewesen. Großen Ausfälle befürchtet Roland Paul nicht.

Von Axel Kaminski und Manuel Niemann