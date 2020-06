Elbe-Expedition macht Station in Nordsachsen: Dem Mikroplastik auf der Spur

Oschatz/Torgau

Ein hochseetüchtiger Langstrecken-Segler auf dem Elbeabschnitt zwischen Riesa und Torgau ist so selten wie eine Robbe im Rhein bei Köln. Aus diesem Grund fiel am vergangenen Wochenende die „Aldebaran“ besonders auf. Der schnittige Kleinsegler ist derzeit auf der Elbe zwischen Schöna und Hamburg unterwegs, um die Flussablagerungen auf Mikroplastik zu untersuchen. In der vergangenen Woche fiel in Dresden der Startschuss für diese einzigartige Expedition, jetzt wurde im Torgauer Hafen Station gemacht.

Probenentnahme auf der Elbe

Die Mannschaft um Kapitän Frank Schweikert ist eine interdisziplinäre Gruppe von jungen Forschern und Forscherinnen, die eines eint: Sie wollen mehr über Mikroplastik im Wasser erfahren und daraus mögliche Strategien ableiten. Während sich das öffentliche Interesse derzeit auf Plastik in den Meeren fokussiert, ist über Mikroplastik in den Flüssen und den Fluss-Sedimenten nur wenig bekannt. Das wollen der Bundesverband für Meeresmüll mit dem Forschungsschiff „Aldebaran“ und die Hochschule für Technik und Wissenschaft Dresden (HTW) ändern. Auf der etwa vierwöchigen Reise auf der Elbe sollen immer wieder Proben aus dem Flussuntergrund entnommen werden. Dafür verfügt das Schiff über einen extra Greifarm, mit dem aus der Tiefe eine Probe an die Oberfläche geholt werden kann.

HTW forscht zum Mikroplastik

Obwohl es an Bord durchaus die Möglichkeit gibt, die Proben zu untersuchen, sollen sie erst nach der Expedition in den Labors der HTW in Dresden genau unter die Lupe genommen werden. „ Mikroplastik beginnt bei einer Objektgröße von fünf Millimetern Durchmesser“, erklären Sven Schirrmeister und Lucas Kurzweg von der HTW. Dabei gelangt der Kunststoff auf unterschiedlichste Wege über das Wasser in die Flussablagerungen. Wie sich Mikroplastik in der Natur verhält, ob es sich weiter zersetzt, für Lebewesen gefährlich ist oder vielleicht sogar Schadstoffe binden kann , ist weitestgehend ungeklärt.

Eine Forschergruppe der HTW Dresden unter der Projektleitung von Prof. Thomas Grischek will dem auf den Grund gehen. Dabei geht es vor allem darum, Mikroplastik nach Größe oder unterschiedlichen Materialien zu unterscheiden. Für den Vorläufer dieses Projektes erhielt die HTW im vergangenen Jahr den Sächsischen Umweltpreis.

