Elf weitere Corona-Infizierte aus Umfeld von Mügelner Grundschule ermittelt

Mügeln

Die Ergebnisse der Corona-Tests der 125 Kontaktpersonen von Schülern und Lehrern der Grundschule Tintenklecks liegen nun vor: Wie das Landratsamt Nordsachsen am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, ergaben sich daraus elf neue Positivfälle.

Elf weitere Personen in Mügeln Corona-positiv getestet

Getestet wurden im Schulhaus am Montag hauptsächlich Eltern und Geschwister. Bei einer ersten Reihentestung waren bereits vergangene Woche 130 der Grundschulkinder und Lehrer untersucht worden.

Anzeige

Weil sich mit 57 positiven Testergebnissen die Zahl der Infizierten aus dem Umfeld der Schule auf insgesamt 63 Fälle erhöhte, ließ das Gesundheitsamt nun reihenweise deren Angehörige testen. Neun Erwachsene und zwei Jugendliche haben sich demnach infiziert.

Acht Klassen an Goetheschule unter Quarantäne

„Letztere besuchen wiederum die Goetheschule“, teilte Landratsamtssprecher Thomas Seidler mit. Mit Auswirkungen für diese: So habe das Gesundheitsamt dort acht Klassen in Quarantäne versetzt. Neben den beiden jugendlichen Geschwistern war bereits am Wochenende ein Lehrer der Goetheschule positiv getestet worden. Die Schule war daher vorsorglich geschlossen worden.

Ob sie wie geplant Donnerstag wieder öffnen kann, war zu diesem Zeitpunkt offen, da die Ermittlungen zu weiteren Kontakten noch liefen. Für weitere Informationen verwies Seidler auf die Internetseiten von Schule und der Stadt, mit denen eng zusammengearbeitet werde.

Goetheschule bleibt vorerst geschlossen

Da bis 16 Uhr noch keine Entscheidung gefallen sei, sagte die Schulleitung inzwischen auf der Schulhomepage den Unterricht für einen weiteren Tag ab. Ob Freitag geöffnet werden könne, entscheide sich Donnerstag, es sei möglich, dass dies erst am Nachmittag bekannt gegeben werde, heißt es dort.

Die Grundschule Tintenklecks bleibe, so Landratsamtssprecher Thomas Seidler, noch bis zum 30. November geschlossen. „Ab 1. Dezember soll der Schulbetrieb dann wieder aufgenommen werden.“

Von Manuel Niemann