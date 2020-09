Ellen Schallers Gastspiel in Oschatz nur mäßig besucht

Oschatz

„Einige Irrtümer sitzen im Saal“ konstatierte Ellen Schaller beim Blick ins spärliche Publikum am Sonnabend in der Stadthalle. Gemeint waren damit die reichlich 20 Männer. Aber auch gegen Frauen, die zahlenmäßig ebenso stark vertreten waren, teilte sie aus: „Männer und andere Irrtümer“ hieß das Solo – und so ging es auch zwei Stunden lang ausnahmslos um den Kampf der Geschlechter.

Das Programm ist weniger eine tiefgreifende Analyse als vielmehr ein breites Typen-Karussell. Mittels starker Stimme, großer Geste und nur minimaler Requisite lässt Schaller eine Vielzahl klischeehafter Figuren auftreten. Von der betrogenen Ehefrau über die dümmliche Sekretärin bis hin zur besserwisserischen Tante oder der aus Osteuropa stammenden, Lebensweisheiten predigenden Nachbarin reicht das Repertoire.

Anzeige

Machos, „deren Sexappeal einem Schlauchboot gleicht, aus dem schon lange die Luft raus ist“, erweckt sie ebenso zum Leben wie frustrierte Ehefrauen („Ich hätte alles genommen, was sich bewegt“) und testosterongesteuerte Kerle auf der Suche nach Ersatzbefriedigung („Wenn es an anderen Reizen mangelt, habe ich ja noch mein Auto“).

Weitere LVZ+ Artikel

Das ist alles wahnsinnig gut gespielt, lässt aber markante Pointen vermissen. Die Erkenntnis, dass sich Mann und Frau in einer perfekten Ehe nur zu Hause in die Haare kriegen statt in der Öffentlichkeit ist Sinnbild für das Mittelmaß, das da weitestgehend herrscht. Angenehm fällt auf, dass auch Zoten und Schenkelklopfer Mangelware bleiben.

Gerettet wird der Abend durch das ungenierte Flirten mit dem Publikum und das bissig-böse Fazit der betrogenen Ehefrau: Statt Suizid zu begehen, will sie sich selbst zur Witwe machen.

Von Christian Kunze