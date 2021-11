Schmannewitz

Nachdem die Auer Firma Sippel und Sohn Mitte des Monats ihre Baustelle in Schmannewitz eingerichtet hat, kommt der Abriss des Eckhauses Alte Lindenstraße/Torgauer Straße voran.

Zunächst hatte die Firma aus dem Erzgebirge das Gerüst mit dem Netz, das die Staatsstraße vor herabstürzenden Teilen des Gebäudes schützen sollte, abgebaut. Danach war das Dach geöffnet worden, um zu verhindern, dass beim Abriss Dachziegel auf die Straße rutschen.

Seit über einer Woche ist die Staatsstraße in Richtung Torgau halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird an dem Gebäude, in dem einst die Schmannewitzer Heidelerchen aufwuchsen, mit einer Ampel vorbei geleitet. Die Abrissfirma arbeitet sich vom Gebäudeende aus Richtung Dahlen zur Kreuzung durch das frühere Café Jacobs vor, das zu DDR-Zeiten Konsum-Verkaufsstelle war.

Das Gebäude war zuletzt nicht nur unbewohnt, es war nach Angaben der Abrissfirma auch fast komplett leer. Lediglich etwas Elektronikschrott fand sich noch in den Räumen. Wer offenen Auges an der Baustelle vorbeikam oder in der Warteschlage an der Ampel stand, konnte einige Zeit auch noch die Wand eines Bades sehen – einschließlich eines heute nur als Retrobauteiles erhältlichen Hochhänge-Spülkastens.

Von Axel Kaminski