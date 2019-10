Endlich: Wermsdorf hat neue Grundschule

Wermsdorf

Schlaflose Nächte spielten in den Grußworten zur offiziellen Einweihung des Grundschulneubaus eine wichtige Rolle. Sie begleiteten unter anderem eine Reihe von Gemeinderäten, den Bürgermeister und das Kollegium nicht nur bei der Vorbereitung der Feier am Mittwochnachmittag.

Auftrag bereits 2008

Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) erinnerte daran, dass er als 2008 noch ziemlich frisch gewählter Bürgermeister vom Gemeinderat beauftragt wurde, den Fördermittelantrag für den Neubau einer Grundschule zu stellen. Recht schnell sei klar geworden, dass man mit einem „normalen“ Schulhaus im Rennen um die knappen Fördermittel keine Chance haben würde.

Dank an Kurt Kirpal

Deshalb dankte der Bürgermeister Kurt Kirpal für den damals geäußerten Anstoß, eine Schule zu bauen, die kein Kohlendioxid ausstößt. Das sei das Alleinstellungsmerkmal gewesen, mit dem man Aufmerksamkeit, eine Chance und letztlich eine Förderung erhalten habe. Das habe nicht im ersten Anlauf funktioniert. Zwischendurch habe man sogar daran gedacht, stattdessen ein neues Hortgebäude zu bauen, weil sich wieder einmal die Förderbedingungen geändert hatten.

Planungen weit der Zeit voraus

Hartnäckigkeit attestierte deshalb Thomas Rechentin, Amtschef für Kommunales sowie Bau- und Wohnungswesen im Sächsischen Staatsministerium des Innern, dem Bürgermeister und Kurt Kirpal. Die 2015 genehmigten Planungen seien damals ihrer Zeit voraus gewesen. Er finde es beachtlich, dass der Gemeinderat über drei Legislaturperioden sein Ziel verfolgt habe. Wermsdorf habe jetzt mit wissbegierigen Schülern, engagierten Lehrerinnen und einer guten Infrastruktur für sie alles, was man für eine gute Bildung benötige.

Burkhardt Heinze, Vizepräsidenten des Landesamtes für Schule und Bildung, der das Vorhaben viele Jahre begleitete, betonte, dass dies die Förderung sei, die der ländliche Raum benötige. Außerdem nutzte er den Rahmen, um zu betonen, dass er es für wichtig halte, dass der Freistaat Sachsen attraktivere Bedingungen für die Lehrer geschaffen habe.

Schlaflose Nächte

Über schlaflosen Nächte, wie man sie im Gemeindeamt und im Rat wegen der hohen Investitionssumme von knapp fünf Millionen Euro hatte, könnte Schulleiterin Ines Reinert sicher auch eine Menge erzählen. Lange war unklar, ob im Neubau Schulanfang gefeiert werden könnte – konnte nicht – und wie man den Umzug bewältigt. Letztlich sei innerhalb einer Woche Klasse für Klasse aus dem Altbau nebenan in das neue, helle Gebäude umgezogen. „Natürlich hatte jede Klasse dort ihr eigenes Zimmer“, betont Ines Reinert. Aber den aktuellen Normen für die Größe solcher Räume hätten sie nicht entsprochen. Für den Werken-Unterricht habe man in die Oberschule gehen müssen. Das alte Computerkabinett habe mit vier Arbeitsplätzen diesen Namen eigentlich nicht verdient.

Neu geschaffene Lerninseln

Nun ist alles in ausreichender Größe unter einem Dach. Katrin Heger-Lüderßen, Klassenleiterin der Klasse 4, findet, dass die Kinder die größeren Klassenzimmer „genießen“ und die neu geschaffenen Lerninseln gern in Anspruch nehmen. Und weil ein Klassenraum wirklich ein solcher und der Fachraum wieder ein anderer sei, könne sie nun etwas, was sie vormittags aufbaue und beginne, auch mal länger stehenlassen. Die großzügigeren Platzverhältnisse würden neue Möglichkeiten bei der Gruppenarbeit bieten.

Sehr auf das Neue gefreut

Ihre Kollegin Anja Böttger schätzt auch die Lerninseln, die Platz für Einzelarbeit und Inklusionsunterricht bieten. „Die alte Schule hatte ihren Charme, aber wir haben uns sehr auf das Neue gefreut“, meint sie. Hinsichtlich der Größe, Helligkeit und Weitläufigkeit sei der Umzug ein großer Sprung nach vorn. Das neue Haus biete mehr Ruhe für den Unterricht, da nun Hort und Schule nicht wie zuvor zeitweise parallel unter einem Dach stattfinden.

Matthias Müller hatte bei seiner Begrüßung John F. Kennedy zitiert, wonach teurer als Bildung nur keine Bildung sei. Ja, von der Idee bis zur Einweihung sei viel Zeit vergangen, den Vergleich mit dem Flughafen BER könne er dennoch nicht nachvollziehen. Stand Mittwoch habe man knapp rund 43 000 Euro unter der Kostenschätzung gelegen und sei auch kurz nach dem Schuljahresbeginn fertig geworden.

Von Axel Kaminski