Endlich geimpft: So haben es Ehepaare aus Oschatz und Wermsdorf erlebt

Oschatz/Wermsdorf

Es geht langsam voran, aber es geht voran. Immer mehr der über 80-Jährigen aus der Region Oschatz sind gegen Corona geimpft worden. Wie lange muss man darauf warten? Tut die Spritze weh? Wie sieht es mit den Nachwirkungen aus? Zwei Ehepaare aus Oschatz und Wermsdorf berichten von ihren Erfahrungen in den Impfzentren Riesa und Belgern.

Mit Partnertermin ins Impfzentrum Riesa

Klaudia (80) und Wolfgang (82) Schneider gehören zur obersten Prioritätengruppe bei den Corona-Impfungen. Sie haben sich am 23. Februar telefonisch über das Service-Portal Sachsen angemeldet. „Das hat sofort geklappt und wir sind registriert worden“, sagt der Oschatzer. Nach zwei weiteren Anrufen gab es am 4. März ein Terminangebot. „Sogar einen Partnertermin“, sagt Klaudia Schneider. Das heißt: Die Eheleute wurden zusammen am 9. März um 14.03 Uhr in das Impfzentrum Riesa eingeladen.

Ein Mitarbeiter im Impfzentrum in der Riesaer Sachsen Arena bereitet einen Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen Corona vor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa-Zentralbild

An diesem Tag waren sie bereits 13.45 Uhr da, fanden problemlos einen Parkplatz. Vor der Sachsen-Arena wurden die Oschatzer in einem Zelt in Empfang genommen. Dort wurden ihre Unterlagen gesichtet, die sie im Vorab vom DRK aus Dresden per Post zugeschickt bekommen hatten.

Kein Schmerz – aber Hoffnung

Danach wurden Schneiders in die große Veranstaltungshalle geleitet, bekamen dort jeweils eine Plakette mit einem großen „B“. B steht für den Impfstoff Biontech. „Zu dieser Zeit war ganz wenig Betrieb“, schätzt Klaudia Schneider ein. Mit Pfeilen wurden sie zu ihrer Impfstation geleitet, die mit Vorhängen abgetrennt war. Zusammen wurden Schneiders dann aufgerufen. Zuerst war ihnen beim Anblick der relativ großen Nadel etwas unheimlich. Doch das erwies sich als unbegründet. „Kein Schmerz, es war wunderbar“, sagt Wolfgang Schneider, der sich genau wie seine Frau in den linken Oberarm impfen ließ.

Hoffnungsvolle Perspektive gezeigt

Anschließend mussten sie noch 15 Minuten warten. Eine freundliche DRK-Mitarbeiterin habe mehrmals gefragt, wie es den Oschatzern geht. Während der Wartezeit sei ständig die Reklame für die nächsten Veranstaltungen in der Sachsen-Arena gelaufen. „Dort wurde die hoffnungsvolle Perspektive gezeigt“, so der Oschatzer. Vom Eintritt in die Sachsen-Arena bis zum Verlassen der Halle dauerte die ganze Prozedur eine Dreiviertel-Stunde.

Und wie haben sich die Oschatzer am Tag nach der Impfung gefühlt? „Ich war ein bisschen müde danach, aber das war’s“, sagt Klaudia Schneider. Schmerzen im Oberarm habe sie nicht verspürt.

Am 30. März bekommen Schneiders ihre zweite Impfung. Danach können sie endlich wieder ihre Kinder zu Besuch nach Oschatz einladen – ganz ohne Angst vor einer Corona-Ansteckung.

„Alles sehr gut organisiert“

Horst (84) und Ute Kopsch (82) aus Wermsdorf zählen zu den Glücklichen, die bereits am ersten Tag einen Impftermin in Belgern vereinbaren konnten. Am Nachmittag des 11. Januar versuchte die 82-jährige telefonisch für sich und für ihren Mann einen Termin zu ergattern. Zunächst hieß es: „Bitte haben sie einen Moment Geduld“. „Und dann ging es plötzlich“, berichtet sie. „Wir haben direkt den ersten Termin am 19. Januar, und den zweiten Termin am 9. Februar bekommen.“

Blick auf die Rückseite des Impfzentrums Belgern. Die Halle ist komplett von einem Zaun umgeben. Quelle: sebastian stöber

Angereist ist das Ehepaar mit dem eigenen Auto. Zum Glück – denn mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Impfzentrum in Belgern von Wermsdorf nur schwer zu erreichen. Dort ging alles sehr schnell. Von der Anmeldung bis zur Impfung und der anschließenden Ruhezeit – nach nicht einmal einer Stunde konnten sie sich wieder auf den Rückweg begeben. „Es war alles sehr gut organisiert“, berichtet Ute Kopsch. „Es waren wirklich sehr viele Helfer da.“

Wenige Menschen vor Ort

Ute Kopsch bemerkte jedoch, dass erschreckend wenige Menschen zur Impfung vor Ort waren. Nur ein anderes, älteres Ehepaar sei zeitgleich mit ihnen dort gewesen. Ein Mitarbeiter habe ihr dann beruhigend erklärt, dass am Vormittag bereits mehr los gewesen sei.

Nachwirkungen habe es bei ihnen keine gegeben. Die einzige Veränderung: „Man fühlt sich sicherer nach den zwei Impfungen“, bekennt sie. „Jetzt gehen wir auch wieder selbst einkaufen und die Kinder kommen wieder zu Besuch.“

Hoffnung auf große Impfbereitschaft

Generell wünscht sie sich etwas mehr Verständnis der Menschen. „Dass am Anfang noch nicht alles so gut klappt, kann man sich ja vorstellen.“ Ute Kopsch habe auch von ihren Freunden nur von positiven Erfahrungen gehört. Nun hofft sie, dass sich genügend Menschen impfen lassen.

Von Frank Hörügel und Yvonne Schmidt