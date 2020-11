Endlich klare Corona-Regeln für Oschatz!

Region/Oschatz

Der Oschatzer Stadtrat Oliver Walther saß am Abend seines Geburtstages in einer Sitzung des Gremiums. Feiern darf er nicht, da das gerade nicht erlaubt ist – aber andere Stadträte darf er treffen. Die Absurdität der Corona-Regeln ist schwer auszuhalten. Man darf gespannt sein, was sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder – alias Schneewittchen und die 16 Zwerge – noch einfallen lassen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Kommende Woche soll es neue Maßnahmen geben. Hoffnung schöpfen die Gastronomen sowie die Betreiber von Theatern, Kinos und anderen Kultureinrichtungen. Sie dürfen alle wieder öffnen – jedoch mit Einschränkungen: „Wir sind täglich für Sie da, außer an jenen Tagen, die mit g enden und mittwochs“, wird es dann heißen. Die Kosmetik- und Nagelstudios warten weiter auf Lockerungen, ebenso die Anbieter und Nutzer nichtmedizinischer Fußpflege. Auch hier gibt es Hoffnung. Wer ohne Rezept die Quanten schön haben will, wendet sich einfach an seinen Friseur. Der darf die Fußpflege bald mit übernehmen. Voraussetzung für einen Termin ist allerdings, dass Sie als Kunde Haare an den Füßen haben.

Großer Streitpunkt bleiben die Schulen. Trotz umfangreicher Richtlinien für Hygienemaßnahmen (kein Witz: in Bayern umfasst ein solches Papier 80 Seiten!) herrscht Unsicherheit – und Planlosigkeit. Es wäre ja zu einfach, die notwendige eine Milliarde zu investieren, um alle Schulen mit guten Luftfilteranlagen auszustatten. Da haben die Automobilbranche mit drei Milliarden Euro und die Lufthansa mit neun Milliarden Vorrang. Am besten wir unterrichten unsere Kinder künftig auf der Autobahn – oder besser noch auf Inlandsflügen – in Airbussen ist ja ohnehin mehr Platz als in den engen Linienbussen, mit denen sie an die Penne befördert werden.

Die schlüssigste Lösung des Problems kommt von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Sie empfehlt, den Unterricht in Museen zu verlegen. Das leuchtet ein, denn schließlich gehören weite Teile des deutschen Schulsystems ja ins Museum.

Von Christian Kunze