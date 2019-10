Endlich wieder Kartoffelferien!

Region Oschatz

Fragen Sie mal einen Achtklässler, ob er die festkochende Belinda kennt. Der Schüler wird kopfschüttelnd resignieren – im Gegensatz zu Landwirt Martin Umhau. Der weiß sofort, dass es sich um eine Kartoffelsorte handelt. Mit dem Alltag eines Bauern haben die Jugendlichen von heute nichts mehr am Hut. Sie glauben wahrscheinlich, dass die Knollen im Supermarkt wachsen – in Beuteln abgepackt im Regal natürlich.

Schmieden, Backen, Ernten

Noch vor 50 Jahren war das anders. Da hießen die jetzt bevorstehenden Ferien nicht Herbstferien oder Oktoberferien, sondern entsprechend der zu erntenden Kultur eben Kartoffelferien – weil die Kinder in der schulfreien Zeit beim der Ernte selbiger kräftig mit anpackten. Zeit wird es, dass die Kartoffelferien wieder kommen – und mit ihnen die Arbeit für die Jugend im Feld.

Im gleichen Atemzug sollten die technikverwöhnten (- und bisweilen dadurch verblödeten) Jungen und Mädchen auch andere Dinge wieder lernen. Brotbacken in Schmannewitz und Schmieden im Oschatzer E-Werk wären ein Anfang. Denn das sind Dinge, die man nicht mal einfach so nebenbei mit einer App erledigen kann. Auch der Heimatverein Wellerswalde hat es begriffen. Statt die Heranwachsenden an Konsolen und Displays daddeln zu lassen, werfen sie ihnen beim Trödelmarkt Holzstelzen zum Laufen, Seile für den Gummitwist und Kreide fürs Himmel-und-Hölle-Spiel auf dem Asphalt hin – mit Erfolg!

Handarbeits-Hausaufgaben

Ein weiterer wichtiger Schritt ist mit dem Ferienangebot des Vereins Sprungbrett getan. Die Riesaer lehren Mädchen demnächst das Nähen mit Nadel und Faden – ganz altmodisch. Es fehlen nur noch ein paar weitere Handarbeits-Handgriffe und die angehenden Frauen können sämtliche Kleidung für sich und ihre Familie selber herstellen – ohne dauernd auf die billig in Bangladesch und anderswo zusammengeflickten und hier teuer verkauften Markenklamotten zurückgreifen zu müssen!

Von Christian Kunze