Endspurt für Oschatzer Fahrradklimatest

Oschatz

Noch bis 30. November läuft der Fahrradklima-Test, bei dem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) die Zufriedenheit mit dem Radverkehr in Deutschland ermittelt. Die weltweit größte Befragung zum Radfahren findet in dieser Form zum fünften Mal statt. Mitmachen können alle, die in ihrem Alltag das Fahrrad nutzen, ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder nur gelegentlich.

Seit Beginn des Befragungszeitraums am 1. September haben in Oschatz gut 30 Menschen die Fragen beantwortet. Zum Fahrradklima-Test vor zwei Jahren kam Oschatz auf insgesamt 84 ausgefüllte Fragebögen – 75 davon online. „Je mehr Radfahrende am Test teilnehmen, desto konkretere Aussagen lassen sich über Mängel und Verbesserungen im Radwegenetz treffen“, so Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen. Damit Oschatz die Endauswertung erreicht, müssen bis 30. November mindestens 50 ausgefüllte Fragebögen vorliegen.

Anzeige

Wettbewerb der Städte

Die Untersuchung umfasst 32 Fragen. Im Fokus stehen Sicherheitsgefühl der Radfahrenden und die Radwegesituation der Stadt. Fünf Fragen zielen auf die besondere Situation in diesem Jahr ab: In vielen Städten ist die Nutzung des Fahrrads coronabedingt geradezu durch die Decke gegangen. „Die Ergebnisse sind Gradmesser für die Fahrradfreundlichkeit und sowohl für uns als auch für Bürgermeister, Stadträte und Verkehrsplaner Anhaltspunkte, wo in einer Kommune angesetzt werden sollte, um die Bedingungen des Radverkehrs zu verbessern“, sagt Konrad Krause. In den letzten Jahren habe man so viele Gefahrenstellen im Radwegenetz aufdecken können und für Klarheit gesorgt. „Durch unsere Untersuchung treten die Städte miteinander in Wettbewerb“ so der ADFC-Geschäftsführer.

Besondere Situation 2020

Der Fragebogen kann mit PC, Tablet oder Smartphone auf www.fahrradklima-test.de ausgefüllt werden. Zudem gibt es den klassischen Papierfragebogen, der beim ADFC bestellt und ausgefüllt eingeschickt werden kann. Weiterhin liegen sie in den drei Fahrradgeschäften Zweiradtreff Fritzsche (Reithausstraße 7), Schatzki Radsport&Technik ( Strehlaer Straße 13) und Fahrrad & Service Zieger (Hospitalstraße 10) in Oschatz aus. Die 32 Fragen lassen sich binnen zehn Minuten beantworten. Falls eine Frage auf die eigene Gemeinde nicht zutrifft, kann diese auch unbeantwortet bleiben. Auch die Bewertung mehrerer Städte ist gewünscht, sofern man gute Ortskenntnis besitzt“, so Krause. Am Ende der Umfrage ist Platz für Anmerkungen und Hinweise zu lokalen Problemen, die nach Abschluss des Projekts an die zuständige Verwaltung und den ADFC weitergeleitet werden.

Große Resonanz

Seit 2012 organisiert der ADFC die Studie im Abstand von zwei Jahren. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie sicher sich die Menschen in einer Stadt auf dem Fahrrad fühlen und wo Mängel im Radwegenetz bestehen. Beim letzten Durchgang 2018 haben in Sachsen 10 000 Menschen mitgemacht, 43 sächsische Städte kamen in die Endauswertung. Insgesamt sind beim ADFC über 170 000 ausgefüllte Fragebögen eingegangen.

Detaillierte Teilnahmezahlen aller deutschen Städte unter https://fahrradklima-test.adfc.de/info-service

Von Christian Kunze