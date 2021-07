Die Sommerferien stehen vor der Tür! An den Schulen im Landkreis hat deshalb längst die entspannte Phase begonnen. Und an den Kitas heißt es nun für die Vorschüler, allmählich Abschied zu nehmen. Wir haben einmal in Grundschulen und Kitas in Nordsachsen nachgefragt, was dort jetzt los ist.