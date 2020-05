Anfang Mai 1945: „Wir nahmen das Oschatzer Rathaus in Besitz“

Oschatz

Was passierte in Oschatz in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren? Es gibt nur wenige Berichte von Zeitzeugen.

Einer davon ist David Kidd, ein englischer Kriegsgefangener, der am 26. Oktober 1943 im Lager Mühlberg ankam und später über das Kriegsgefangenenlager Stalag IVG Oschatz in ein Arbeitskommando nach Leipzig überführt wurde. Er hat die Erinnerungen an seine Kriegsgefangenschaft 1986 in einem Buch veröffentlicht. Es sind die ersten Aufzeichnungen vom Ende des Krieges in Oschatz aus der Sicht der Alliierten.

Anfang Mai 1945 bekam der nun seit Ende April befreite Kriegsgefangene David Kidd die Order seines englischen Vorgesetzten, die Unterlagen des Stalag IVG in Oschatz zu beschaffen. Es sollte eine Kleinigkeit sein, doch letztendlich wurde es zu einer Mission ohne Ergebnis.

Der Zweite Weltkrieg endet

Hier die Übersetzung einiger Passagen des letzten Kapitels aus seinem Buch „POW“, ’Prisoner of War’ – übersetzt: Kriegsgefangener.

„Am 25. April trafen sich Amerikaner und Russen in der Nähe von Torgau und machten Bilder vom Händeschütteln, das gute Freunde und Verbündete zeigte. Hitler verübte am 30. April Selbstmord. Der Krieg in Europa war weg wie der Regen auf dem Pflaster.“ Von seinem Major erhielt David Kidd in der ersten Maiwoche den Auftrag, alle Berichte aus dem Hauptquartier vom Stalag IVG in Oschatz zusammenzutragen. Mit einem Jeep fuhren er und Sergeant Karalas von Leipzig los.

Auf halbem Weg nach Oschatz wollten sie die Mulde überqueren. „Wir fanden nur noch Fragmente, die über den Fluss führten.“ Schließlich fanden sie noch einen Weg, um über den Fluss zu kommen und übernachteten schließlich in einem Dorf, das von amerikanischen Truppen besetzt war. „So schlossen wir uns ihnen an. Die Einheit hatte Kontakt zu Russen. Diese waren sehr freundlich. Wir quartierten uns in ein Haus eines Ehepaares ein, die in den Keller zogen.“

Oschatz wirkt verlassen

Am nächsten Morgen gab es ein amerikanisches Frühstück mit Fruchtsaft, Cornflakes, frischer Milch, Kaffee mit Kaffeesahne, gekochten Eiern, Ahornsirup, frischem Brot und Butter. Nach dem Frühstück zeigten die Armeeangehörigen David Kidd und seinem Begleiter die Karte und wünschten ihnen viel Glück. „Nach einer halben Stunde kamen wir nach Oschatz. Die Tatsache, dass die Stadt verlassen und still war, machte keinen Eindruck auf uns. Wir waren das gewöhnt. Mit der Zeit erschienen immer mehr weiße Fahnen an den Fenstern.“

Kidd stoppte den Jeep. „Etwa ein halbes Dutzend Menschen gingen langsam die Straße entlang und trugen weiße Fahnen. Sie sahen ängstlich aus und trugen ihre beste Kleidung. Wir saßen still und warteten. Sie kamen zum Jeep. Ihr Anführer, ein grauhaariger alter Mann kam auf uns zu und begann eine Rede zu halten. ,Was sagt er?’, fragte Karalas.

Ich wartete, bis der alte Mann fertig war und gab meinem Compagnon eine etwaige Übersetzung. Er ist der Bürgermeister. Er sagte, dass er im Namen der Bürger der Stadt uns willkommen heißt und dass er befugt ist, die Stadt zu übergeben. Er hofft, dass wir seine Worte akzeptieren werden, dass keine Nazis in der Stadt sind und dass sie immer freundlich zu den Kriegsgefangenen gewesen sind.“

Rathausschlüssel übergeben

Kidd erinnert sich, dass der Bürgermeister einen Schlüsselbund in der Hand hielt und ihnen die Schlüssel des Rathauses übergeben wollte. „Wir nahmen formell das Rathaus in Besitz und während ich blieb, um mich zu unterhalten, fuhr Karalas wegen der Unterlagen zum Stalag.“

Kidd verbrachte die Zwischenzeit mit drei sehr jungen Mädchen aus Rumänien, die auf dem Weg von einem Konzentrationslager zum anderen fliehen konnten. „Sie hatten ihre Eltern auf dem Weg in die Gaskammern gesehen. Ihre Augen saßen tief in ihren schmalen Gesichtern, die eine frühreife Klugheit zum Ausdruck brachten. Ich weiß nicht, was aus ihnen wurde.“

Auftrag misslingt

Karalas kam erst Stunden später zu Fuß zurück und war sehr aufgeregt. „Einige Bastards sind mit meinem Jeep auf und davon“, brachte er mit aufgeregter Stimme hervor. „Während eines Gesprächs am Nachmittag wurde ich informiert, dass die Russen ganz nahe seien und bald erwartet würden. Wir gingen für die Nacht in ein verlassenes Haus. In der Nacht kamen die Russen an.

Sie fegten durch die Stadt wie eine Horde Indianer. Im Morgengrauen waren sie weg. Ich weiß nicht, wohin und warum. Wir machten uns auf den Weg durch die Stadt auf der Suche nach einem Transportmittel.“ Doch sie fanden keinen fahrbaren Untersatz und machten sich zu Fuß auf den Rückweg nach Leipzig.

Erst am dritten Tag, nachdem sie in Richtung Oschatz aufgebrochen waren, konnten sie ihrem Major berichten. Sie waren müde, kamen ohne Unterlagen vom Oschatzer Kriegsgefangenenlager und ohne Jeep zurück. „Jeder war ärgerlich, keiner glaubte unsere Story und am nächsten Tag war Frieden.“

Rückkehr nach England

Am 14. Mai saß David Kitt mit anderen ehemaligen Kriegsgefangenen in einem Passagier- und Transportflugzeug Dakota mit Ziel England. „Es roch nach Benzin und ich beobachtete die auf und abgehenden Flügel auf dem Flug von Halle nach Brüssel. Der Pilot blieb meist tief genug, um uns einen Blick auf die verwüsteten Städte freizugeben.

Ich erinnere mich noch an Köln, wo Millionen von Glasteilchen in der Luft glitzerten. Am folgenden Tag hoben wir nach England ab und 75 Minuten später schaute ich aus dem Fenster, als wir über den Kanal flogen. Schließlich sahen wir am Horizont die weißen Kreidefelsen von Dover. Und ich weinte wie ein Kind.“

Lebhafter Einblick in das Kriegsende

Die Aufzeichnungen von David Kidd geben viele Details über die Lage in Oschatz wider. Er beschreibt die schnelle Ankunft und das gleichermaßen schnelle Verwinden der Sowjets, die am 6. Mai in Oschatz ankamen und gleich wieder weitergezogen sind. Am 7. Mai war der Beginn der Prager Operation. Innerhalb einer Stunde, das geht aus verschiedenen Aufzeichnungen, Erzählungen und Tagebüchern hervor, verließen die sowjetischen Truppen die Stadt.

Bewegend sind auch David Kidds Aussagen über zwei rumänische Mädchen, die einem Todesmarsch, der durch Oschatz führte, entrinnen konnten.

In Oschatz herrschte in diesen Tagen eine große Unsicherheit, Angst und keine Klarheit, wie es weitergehen soll. Läden und Wohnhäuser blieben verschlossen aus Angst vor Plünderungen; der Geschäftsbetrieb im Rathaus ruhte vollständig.

*Die Autorin Gabriele Teumer ist Mitglied des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins. Sie hat intensiv zum Kriegsgefangenenlager Stalag IVG Oschatz geforscht.

