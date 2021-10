Enkel der Oschatzer Türmer-Familie teilt Kindheitserinnerungen mit Lesern

Oschatz

Die 12 Kinder der Türmerfamilie Quietzsch haben ihre Spuren hinterlassen. Eine von ihnen, Anita Fischborn, gebar ihrerseits einen Sohn. Gottfried Fischborn (1936 – 2020) war Zeit seines Lebens publizistisch aktiv, lehrte an der Leipziger Theaterhochschule „Hans Otto“ und dem Deutschen Literaturinstitut.

Neben wissenschaftlichen Schriften liegen Stücke, Essays, Gedichte und Hörspiele von ihm vor. Unvollendet blieb der autobiografische Roman „Frieder. Ein Anfang“, den Dagmar Fischborn jetzt posthum herausbrachte. Bis vier Tage vor seinem Tod arbeitete der in Oschatz Aufgewachsene an dem Buch, dass vor allem Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend während des Zweiten Weltkriegs und den ersten Monaten der DDR beinhaltet. Dabei spielen immer wieder auch die Besuche bei den Großeltern auf dem Turm eine Rolle, die Fischborn als „Reichtum“ im Kontrast zu Mangel und Not in den frühen 1940er Jahren schildert. Zwar sind die Namen der real existierenden Personen verändert und Orte (Türmer heißen Rupp, nicht Quietzsch, St. Aegidien ist in St. Annen umgetauft), sowie manche Person frei erfunden, dem ortskundigen Leser erschließt sich aber dennoch, dass mit der sächsischen Kleinstadt, von der Fischborn berichtet, abgekürzt mit O., nur Oschatz gemeint sein kann.

Durchzogen ist der Roman von kursiv gedruckten Einschüben des Autors, in denen er das Gegenwartsgeschehen Revue passieren lässt und damit teilweise Brücken zu Ereignissen in seiner Autobiografie schlägt. Der Roman ist also weder strenge Chronik der Kriegsjahre in Oschatz noch absolute Fiktion, sondern eine Mischung aus beidem.

„Frieder. Ein Anfang.“ Roman von Gottfried Fischborn. Erschienen im Rediroma-Verlag, Preis: 11,95 Euro, ISBN-Nr.: 978-3-98527-280-8, erhältlich auch in der Buchhandlung Roscher in Oschatz

Von Christian Kunze