Entscheidung zur Heizungssanierung in der Mügelner Goetheschule ist vertagt

Mügeln

Die Fördermittel waren bewilligt, es war öffentlich ausgeschrieben worden, zwei Angebote lagen vor. Dennoch konnte in der jüngsten Stadtratssitzung kein Auftrag zur Sanierung der Heizungsanlage der Goetheschule vergeben werden. Dafür erhitzte vor allem der alte Gas-Heizkessel aus dem Jahr 1996 die Gemüter im Mügelner Rathaus. Die Maßnahmen, die die Lüftungs- und Sanitäranlagen der Oberschule betreffen, traten da in den Hintergrund. Das Oschatzer Ingenieurbüro Eckert hatte empfohlen, den Auftrag an die Firma Ausbau Mügeln zu vergeben. Die hatte angeboten, das komplette Auftragspaket für rund 57 600 Euro zu erledigen. Mittel waren der Stadt aus dem Fördertopf „Brücken in die Zukunft“ des Freistaats (Verwaltungsvorschrift Investkraft) längst bewilligt worden.

Es muss ausgeschrieben werden

„Jetzt kommen wir in die Jahresschalte 2019/20 und es muss ausgeschrieben werden“, leitete Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) ein und stellte sich den Fragen der Stadträte. Das Wort ergriff Rico Winterlich ( AfD): Warum der Bieter nicht in das Installateurverzeichnis des Gasnetzbetreibers Mitnetz Gas eingetragen sei, wollte er wissen. „Er will die Eintragung nachreichen, wie in der Beschlussvorlage steht“, sagte Winterlich, der selbst Installateur und Heizungsbaumeister ist und diese gut studiert hatte. Laut den gesetzlichen Regelungen darf an Gasanlagen nur arbeiten, wer dort eingetragen ist. Dazu notwendig ist ein Qualifizierungslehrgang.

Dieser „ Gasschein“ sei zum 31. August ausgelaufen, bestätige Bauingenieur Harry Eckert, der im Zuge des Ausschreibeverfahrens genau das erfragt hatte. Ihm sei zusagt worden, dass es sich um eine Überschneidung handele und der betreffende Mitarbeiter für den Ein-Tages-Kurs angemeldet sei.

Kritik: Beide Firmen sind nicht nach Klimarichtlinie zertifiziert

Doch Stadtrat Winterlich hakte weiter nach: Laut dem Fördermittelprogramm der Sächsischen Aufbaubank (SAB) sei es eine Bedingung, so wollte er in Erfahrung gebracht haben, dass die Firmen „nach der Klimarichtlinie 2014 zertifiziert sein müssen“, sagte er. „Und das sind beide Firmen nicht.“

Die Klimarichtlinie stand als Argument im Raum und es entspann sich die Diskussion, ob die Firma, die diesen einbaut, oder nur der Heizkessel dieser Richtlinie entsprechen müsse. „Der Unternehmer ist dazu verpflichtet, ein regelgerechtes Werk abzuliefern“, erklärte Ingenieur Harry Eckert. „Es wird der Heizkessel ausgetauscht. Dieser ist nach klimatechnischen Standards hergestellt. Die Arbeiten, die hier ausgeführt werden, haben mit der regelrechten Ausführung zur Klimatechnik wenig zu tun“, merkte Bürgermeister Ecke an. Der Tausch an sich sei keine „wesentliche Änderung“ am Gebäude, pflichtete Eckert bei, „aber ich lass ich mich auch gern belehren.“

Stadtrat Winterlich: „Wir haben eine Vorbildfunktion“

„Warum erfüllen wir als Stadt nicht, das, was gefordert ist? Wir haben hier eine Vorbildfunktion!“, blieb Winterlich hart. „Der Staat nervt mich pausenlos mit Papieren. Ich mache das und hier geht man so nachlässig damit um.“

Verwaltungsrechtliche Unsicherheit war im Raum. Trotz Zugzwangs – könnten doch die zugesagten Fördermittel platzen, wenn der Auftrag nicht rechtzeitig vergeben wird –, plädierten die Stadträte dafür, die Entscheidung zu vertagen. Sie bevollmächtigten den Hauptausschuss, Anfang Oktober darüber zu befinden, wenn sich die Stadt vergewissert hat.

Geforderter Gasschein liegt bereits vor

Klarheit herrschte schon am Tag darauf. Der Gasschein liegt bereits vor, sagte Bauamtsleiterin Anke Groß der OAZ am Freitag. Eine Zertifizierung nach der Klimarichtlinie 2014 sei von der SAB hingegen nie gefordert gewesen.

„Ein Nachweis des Klimaschutzzertifikates ist für den Erhalt der Förderung (...) nicht erforderlich und wurde auch nicht (...) mit dem Zuwendungsbescheid vom 17. März 2017 beauflagt,“ teilte Beate Bartsch von der Pressestelle der SAB auch uns schließlich auf Anfrage mit.

Von Manuel Niemann