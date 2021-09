„Entschuldigung, lesen Sie noch?“ wieder belebt

Oschatz

Auf Initiative der langjährigen Leiterin der Oschatzer Stadtbibliothek, Eleonore Reichel und Buchhändlerin Alexandra Roscher waren Lesefreunde eingeladen, Buchempfehlungen vorzustellen und eigene Texte vorzutragen – erstmals nach 18 Monaten Pause.

So erlebten die Gäste einen Abend mit einer Geschichte aus Afghanistan: „Tausend strahlende Sonnen“ von Khaled Hosseini und eine bewegende Liebesgeschichte eines jungen Mannes mit HIV von Jessica Koch. Susi und Luisa aus dem Thomas-Mann-Gymnasium stellten ihren derzeitigen Fantasy-Lesestoff „Children of Virtue and Vengeance“ vor – Teil einer größeren Saga, man darf gespannt auf mehr sein.

Wie gewohnt in diesen Runden ergaben sich Gedankenspiele über Literatur, deren filmische Umsetzung und deren Bezüge zur Realität. So drehte sich der Abend um Magie und Krieg, um Hoffnung und Freundschaft.

Traditioneller Abschluss der „Entschuldigung, lesen Sie noch?“-Abende waren und sind Hartmut Fingers Heimatgeschichten. Mit „Klo – halbe Treppe“ erscheint demnächst sein neues Buch mit bekannten und neuen Geschichten aus der Region. So hörten die Zuhörerinnen und Zuhörer eine unterhaltsame Geschichte aus Fingers Kindheit, als sie von Zschöllau mit der Bahn ins Stadtbad gefahren sind. Und was es mit dem Taubenkuckuck auf dem Dach gegenüber seines Hauses auf sich hat, kann jeder Interessierte selbst lesen, wenn das 440-seitige Buch erscheint.

Von Anja Seidel