EnviaTel baut Datenautobahn zwischen Oschatz und Mügeln

Oschatz/Mügeln

Vor zwei Jahren fiel am Wellerswalder Weg in Oschatz der Startschuss. Das EnviaM-Tochterunternehmen EnviaTel stellte 15 Unternehmen und Gewerbetreibenden entlang des Wellerswalder Weges Turbo-Internet zur Verfügung (wir berichteten). „Je nach Bedarf sind Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Megabit bis 10 Gigabit pro Sekunde möglich“, so Romy Naumann-Kluge von EnviaTel damals. Für den Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz seien 600 Meter Glasfaserleitungen verlegt worden.

Bohrer Datenautobahn Oschatz-Mügeln Quelle: Frank Hörügel

Aktuell startet das Unternehmen die zweite Ausbauphase. Seit Anfang September werden über zwölf Kilometer leistungsstarke Glasfaserkabel von Oschatz in Richtung Mügeln verlegt. „Den ansässigen Unternehmen und Gewerbetreibenden steht Highspeed-Internet zur Verfügung, das je nach Bedarf Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde ermöglicht“, teilt Anna Schmidt mit.

Bis zum Gewerbegebiet „ Mügeln-Schweta “

Mit dem Verlegen der Glasfaserleitung wurde im Trebicer Weg in Oschatz begonnen. Von dort geht es weiter entlang der Wermsdorfer Straße bis zum Gewerbegebiet „Fliegerhorst“ und mündet anschließend auf die Oschatzer Straße bis nach Lampersdorf. Vom Berntitzer Weg aus geht es dann in Richtung Mügeln bis zum Gewerbegebiet „ Mügeln-Schweta“.

Stadtoberhäupter froh über Investition

Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar und sein Mügelner Amtskollege Johannes Ecke begrüßen diese Investition: „Der Breitbandausbau ist für Oschatz der Schlüssel für die künftige Entwicklung“, sagt Kretschmar. Und Ecke ergänzt: „Wenngleich die Baumaßnahmen der eigenen Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen, freue ich mich, dass anliegende Gewerbebetriebe die Möglichkeiten zur Anbindung erhalten. So werden notwendige Arbeiten nützlich für den Gewerbestandort Mügeln.“

Baumaßnahme voraussichtlich bis Beginn des zweiten Quartals 2021

Die Baumaßnahme erfolgt in drei Bauabschnitten. Sie wird voraussichtlich zu Beginn des zweiten Quartals 2021 fertiggestellt sein.

EnviaTel schloss 2019 nach eigenen Angaben 46 Industrie- und Gewerbestandorte mit 1500 Unternehmen kostenpflichtig ans Glasfasernetz an. Das Unternehmen verfügt über ein rund 6000 Kilometer langes, eigenes Glasfasernetz in Mitteldeutschland. Damit werden mehr als 40 000 Firmen erreicht.

Von Frank Hörügel