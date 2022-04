Collm

Er ist ein technisches Meisterwerk und eine Antiquität und arbeitet immer noch zuverlässig: Im Observatorium am Collm ist neben modernster Technik und digitalen Geräten auch ein Seismograf von 1902 im Einsatz. Und egal, wo die Erde wackelt – ob in Japan, in Kalifornien, auf der italienischen Halbinsel oder ganz in der Nähe, im Vogtland – hier wird es registriert. Der 120 Jahre alte Seismograf mag unter Denkmalschutz stehen, gehört aber keinesfalls zum alten Eisen. Im Gegenteil: Der in Glasrahmen eingehausten Messstation entgeht nichts.

Dabei stand der nach seinem Entwickler Emil Wiechert benannte Seismograf zunächst gar nicht im Wermsdorfer Wald, sondern ab 1902 direkt in Leipzig.

Das Foto aus dem Jahr 1998 zeigt wie Geophysiker Bernd Tittel den Wiechert-Seismografen aus dem Jahre 1902 justiert. Das Messgerät ist der älteste noch in Betrieb befindliche Seismograph in Deutschland. Mittlerweile werden fehlende Fachleute, die die empfindliche Konstruktion überhaupt noch warten können. Quelle: dpa

Zunehmende Industrialisierung und wachsender Verkehr wurden für das sensible Gerät allerdings zum Problem, weshalb nach einem ruhigeren Platz für die Station gesucht wurde. Seit 1932 nun steht der Seismograf am Observatorium auf dem Collm, das zum Institut für Geophysik und Geologie der Universität Leipzig gehört. Und misst und misst und misst.

Digitale Messstation unterirdisch

Nur wenige Meter entfernt, ein gutes Stück unter der Erde, zeichnet seit einigen Jahren zudem ein modernes Seismometer Beben auf. Die Daten werden mit anderen Zentren, auch weltweit, ausgetauscht. Die nötigen Informationen dafür werden komplett online übertragen. Davon unbeeindruckt funktioniert der Wiechert-Seismograf vollständig analog wie zu seiner Installation 1902.

Rund 4500 Ereignisse registrieren die Mitarbeiter in Collm jedes Jahr. Quelle: Observatorium

Jeden Tag registriert Mitarbeiterin Petra Buchholz zwölf bis 15 Erdbeben rund um den Globus – rund 4500 Ereignisse pro Jahr zeichnen die feinen Nadeln am Collm auf. „Das klingt viel, aber die wenigsten Beben werden überhaupt gespürt“, ordnet sie ein. „Das ist wie mit Wind und Sturm: Es ist selten ganz windstill, aber nur bei Sturm merken wir auf.“

Auch in Deutschland gibt es Beben

Typische Erdbebenregionen sind die nordamerikanische Westküste, der pazifische Raum oder Italien in Europa. Doch auch in Deutschland werden seismische Aktivitäten registriert, etwa bei Regensburg, Gera oder sogar um Leipzig. Und geradezu bekannt für seine Schwarmbeben, bei denen durchaus Magnituden von drei bis vier registriert werden, ist das Vogtland– was die Vogtländer selbst kaum noch irritiert. „Wir bekommen schon manchmal Anrufe aus der Gegend“, sagt Petra Buchholz. Das seien dann aber eher Kurgäste aus anderen Regionen Deutschlands, die Einheimischen kennen das schließlich. „Im Vogtland wohnen die mutigsten Leute“, scherzte der langjährige Leiter des Collmer Observatorium Dr. Siegfried Wendt angesichts der seismischen Aktivitäten im Südwesten des Freistaates.

Rußgeschwärzte Papierstreifen warten auf ihren Einsatz. Quelle: Jana Brechlin

Alles eine Frage der Relation, weiß Petra Buchholz: „Was hier spürbar ist, ist mehr ein Phänomen. Ein Japaner würde darüber nur lächeln – dort gibt es so etwas dreimal am Tag“, macht sie deutlich. Die Inselnation im Pazifik erlebte 2011 ein verheerendes Beben, das zu tausenden Toten und einem Tsunami führte, der am Atomkraftwerk Fukushima die nächste Katastrophe auslöste. Das Beben vom März 2011 ist in Collm mit einer Magnitude von 9,1 aufgezeichnet worden. „Das war eines der schwersten Beben überhaupt“, sagt Petra Buchholz, „zwölf Minuten brauchten die Wellen von dort bis zu uns.“

Nadel schreibt auf Papier voller Ruß

Während moderne Messgeräte Ausschläge in Pixeln darstellen, schreibt beim 120 Jahre alten Wiechert-Seismograf eine Nadel auf Papier. Herzstück der Apparatur ist ein 1100 Kilogramm schweres Pendel, das Energie auf eine Blattfederkonstruktion überträgt, die zuletzt bei zwei Schreibspitzen ankommt, die ihre Kurven auf Papierstreifen zeichnen, die zuvor von Hand berußt werden. „Bei dieser Methode findet die wenigste Reibung statt“, erklärt Petra Buchholz. Drei- bis viermal könnten die Papiere neu mit Ruß geschwärzt werden, bevor die Schicht endgültig zu dick wird. Für jeweils einen Tag hält das Papier, wird ein Beben aufgezeichnet, lackieren die Mitarbeiter in Collm das Stück und bewahren es auf.

Petra Buchholz (l.) zeigt Besuchern aufgezeichnete Kurven. Quelle: Jana Brechlin

Jeder größere Ausschlag zieht sofort die Aufmerksamkeit der Profis auf sich. Doch nicht immer handelt es sich dabei tatsächlich um ein Beben. So wie vor einigen Jahren in Tannenbergsthal im Vogtland, wo in einem alten Stollen eine Messstation steht. Eines Tages wurde ein großer Ausschlag registriert – allerdings nur dort. Die Lösung war so einfach wie banal: „Da war ein Wassertropfen von der Stollendecke auf den Seismometer gefallen“, verrät Petra Buchholz. Heute kann das nicht wieder passieren, denn ein kleines Dach schützt das empfindliche Gerät vor neuerlichen Tropfen.

Auch die Antiquität in Collm ist hochempfindlich, weshalb der Boden ringsum mit dicken Gummimatten ausgelegt ist. Kommt hier jemand mit schwerem Schritt hereinspaziert – dem Wiechert entgeht nichts. Auch mit 120 Jahren nicht.

Von Jana Brechlin