„Rumba“ bei Sachsenobst in der Selbstpflücke

Ablaß

Montagmorgen an der Straße zwischen Ablaß und Zschoppach nahe der Grenzen der Landkreise Nordsachsen, Mittelsachsen und Leipziger Land parken Autos. Auf einem Feld sieht man bunt angezogene Menschen die sich langsam bewegen und bücken. Am Rand steht ein Verkaufsstand von Sachsenobst an dem zu lesen ist: „ Selbstpflücke“. Es ist der erste Tag, an dem hier Erdbeerliebhaber und nicht nur die, auf einem rund 2,5 Hektar großen Feldstück die roten Früchte selbst pflücken können, um sie anschließend für derzeit sechs Euro je Kilo mit nach Hause zu nehmen. Nur hier kann man im Obstland selbst Erdbeeren in der Selbstpflücke ernten. „Wir sind schon kurz nach 8 Uhr hier gewesen. Nun ist der Korb voll. Wir finden es gut, dass man hier die Beeren selbst pflücken kann. Und zwischendurch kann man herrlich naschen“, meint Heiner Voigtländer aus Waldheim, der mit seiner Familie nach Ablaß gekommen war. Nicht mal eine Stunde dauerte es, bis der mitgebrachte Einkaufskorb randvoll war.

Rumba ist Trumpf

Insgesamt werden in den Tochterunternehmen der Obstlandgruppe in diesem Jahr auf einer Fläche von 35 Hektar die beliebten Früchte angebaut. Wenn alles gut läuft, sollen rund 500 Tonnen Erdbeeren darauf geerntet werden. Sechs verschiedene Sorten werden angebaut. Sie tragen solch wohlklingende Namen wie Rumba, Sonate oder Faith. In der Selbstpflücke ist an diesem Tag „ Rumba“ Trumpf. Fast nur große leuchtend rote Früchte davon wandern in Körbe und Münder.

Emma mit Mutti und Oma unterwegs

Gleich drei Generationen der Malloks waren auf dem Feld zu finden. Mutti Anne und Oma Ramona überraschten mit dem Ausflug Enkelin Emma (5), die Erdbeeren liebt. „Das war unsere Überraschung zum Kindertag. Es ist das letzte Wochenende, an dem ich noch frei habe, denn ab morgen stehe ich hinter einem der Tresen der Verkaufsstände von Sachsenobst in der Region, wo man die Erdbeeren kaufen kann“, zählt Oma Ramona. Am Nachmittag, verrät sie, wird es zum Kaffeetrinken die erste Erdbeertorte in diesem Jahr mit einigen der gepflückten Früchte geben. Das Trio freut sich jetzt schon darauf. Beim Blick in den Kob der Malloks findet man nur tief rote Früchte, an denen noch der grüne Kranz und ein Stück Stiel zu finden ist. In anderen Körben sieht das nicht so aus. Auf den fragende Blicke der in der Schlange stehenden Männer und Frauen verrät Anne Mallok, dass man genau so die Erdbeeren richtig pflückt: „Zirka einen Zentimeter sollte der Stiel noch lang sein, so habe ich es in der Ausbildung zum Gärtner gelernt. Und die Früchte kneift man mit den Fingernägeln ab.“

Der erste Tag als Verkäufer

Am Stand ist nun auch Obstlandmitarbeiterin Monika Streit eingetroffen. Bevor sie den etwas entfernten Hofladen öffnet, schaut sie bei Verkaufshelfer Johannes Günther nach, wie es läuft und ob es Probleme gibt. Der versucht die Ruhe trotz des Andrangs zu bewahren und erklärt, dass es sein erster Tag als Erdbeerverkäufer sei. Eigentlich, so der junge Mann, müsste er lernen, denn morgen sei die letzte Abiturprüfung. Als Monika Streit die vielen roten geernteten Früchte in den Körben sieht, ist sie zufrieden. „Am Donnerstag, als wir den Start der Selbstpflücke vorbereitet haben, sah es noch nicht so aus, dass es so viele Früchte heute gibt“, erklärt sie. Wer übrigens früh zur Selbstpflücke kommt, handelt richtig, denn je früher die Beeren vom Feld kommen, umso fester seien sie noch.

Erlebnistag Pfingstmontag

Immer wieder kommen Familien mit Kindern, um gemeinsam Erdbeeren zu pflücken, an. So wird der Pfingstmontag zum Erlebnistag für die Familie in Sachen Erdbeeranbau und Ernte. Wäre Obstland-Vorstandsvorsitzender Mathias Möbius vor Ort, fände er die Entscheidung zum Start am Kinder- und Feiertag immer wieder bestätigt. Vor wenigen Tagen hatte er gesagt: „Wir möchten als regionaler Obstanbau-Betrieb unsere Arbeit auch für Außenstehende erlebbar machen. Gemeinsam mit den Kindern oder Enkeln die leckeren Früchte direkt auf dem Feld zu ernten und dann auch gleich zu verkosten, ist sicher eine besondere Erfahrung.“

Von Bärbel Schumann