Mügeln

Endlich haben wir die Hexe gefunden“, ruft einer der Jungen aus der großen Kinderschar auf dem Mügelner Anger und läuft freudig die Stofffigur tragend auf den Mügelner Nachtwächter alias Hans-Jürgen Höhne zu und reicht sie ihm. Für die Jüngsten war es wieder ein großer Spaß, die Walpurgishexe auf dem Gelände des Mügelner Anger zu suchen, um sie dann mit Unterstützung des Nachtwächters auf dem Walpurgisfeuer zu platzieren und sie symbolisch zum endgültigen Vertreiben des Winters zu verbrennen.

Bunte Bänder um Maibaum

Am Vorabend des ersten Mai lädt der Stadtmarketingverein Meine Bischofsstadt Mügeln seit seiner Gründung zum traditionellen Walpurgisfeuer kleine und große Leute ein. Ehe der Reisighaufen jedoch angezündet wird, sorgt die Feuerwehr der Stadt dafür, dass der Maibaum auf dem Anger nahe dem Stadtzentrum gesetzt wird. In neun Metern Höhe flattern nun die bunten Bänder am Maibaum. Viele Mügelner, auch aus den Ortsteilen, sowie Gäste hatten sich auf den Weg gemacht, um dabei zu sein, Gegrilltes sowie Gebackenes aus dem Backhaus zu genießen. Mitglieder des Fußballvereins SV Ablaß/ Mügeln 09 sorgten dafür, dass keiner an diesem Abend auf dem Anger dursten muste.

Bahndammwanderung

Diesmal war Hans-Jürgen Höhne, sonst Mitglied im Heimatverein und Schornsteinfeger, in diese Rolle geschlüpft und vertrat Andreas Lobe. Der hatte mit anderen Heimatfreunden in den Stunden zuvor reichlich mit den letzten Vorbereitungen für die traditionelle Bahndammwanderung am ersten Maitag zu tun.

Von Bärbel Schumann