Erhöhter Fördermittelbedarf: Oschatzer Stadtrat beschließt Darlehen für Badumbau

Oschatz

Gestiegene Baupreise und von Bauplänen abweichende Bausubstanz erhöhten mehrfach die Kosten der Modernisierung des „Platsch“. Damit einher geht ein Mehrbedarf an Fördermitteln. Diese sind beantragt, aber noch nicht bewilligt. Um den Bau nicht zu gefährden, beschloss der Stadtrat eine Zwischenfinanzierung – und übte Kritik am Planungsbüro. Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst. Lediglich die drei anwesenden Vertreter der AfD sowie Frank Schneider ( CDU) enthielten sich.

David Pfennig (Grüne) stimmte zu, wenn auch mit Schmerzen, wie er zugab: „Wir haben hier großes Risiko zu tragen. Ich bereue inzwischen, diesem zugestimmt zu haben und vom Fachmann dazu überredet worden zu sein“. In der Kostenplanung hätte ein größerer Puffer für unvorhergesehene Mehrkosten kalkuliert werden müssen. „Die eingetretenen Steigerungen waren zum Teil absehbar“, meinte Pfennig etwa mit Blick auf zusätzliche Leistungen an der Glasfassade. Wäre diese im Vorfeld gänzlich geöffnet und in die Planung einbezogen worden, hätte man anders kalkulieren können. „Einem mit dieser Art Bauvorhaben vertrauten Planungsbüro habe ich das zugetraut. Nun ist die Freude an der Eröffnung durch diese Unannehmlichkeit getrübt und das Vertrauen ist hinüber“.

Kostenentwicklung Badumbau Für den Badumbau sind ursprünglich 6,1 Millionen Euro Baukosten und eine Förderung von 4,8 Millionen Euro genehmigt worden. Inzwischen belaufen sich die Gesamtkosten auf 9,2 Millionen Euro, der Fördermittelbedarf liegt bei 7,6 Millionen Euro. Der erforderliche Eigenanteil der Stadt erhöht sich von 1,3 Millionen Euro auf 1,6 Millionen Euro. „Eine Bewilligung des zusätzlichen Bedarfs ist in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten“, so Kämmerer Jörg Bringwald. Die Eigenmittel sind durch städtische Zuweisungen an den Badbetreiber, die Oschatzer Freizeitstätten GmbH, gesichert, die Zwischenfinanzierung ist Bestandteil des Haushalts 2020.

Bert Hofmann, Geschäftsführer des beauftragten Planungsbüros „bauconzept“ entgegnete, dass potenzielle Puffer von der zuständigen Fördermittelbehörde vorab herausgestrichen würden. „Beim Rohbau von Gebäuden sind vielleicht zehn bis 15 Prozent Spielraum gegeben, aber bei anderen Gewerken und Anlagenteilen nicht, hier wird vertiefend und kritisch geprüft.“

„Ich bin sehr enttäuscht“, machte Dietmar Schurig ( CDU) seiner Verärgerung Luft.„Ich hatte im Vorfeld angesichts der ursprünglichen Kosten gesagt, wir treffen uns am Ende bei zehn Millionen Euro. Nun liegen wir nur knapp darunter“. Die Argumente seien nachvollziehbar, aber ein privater Unternehmer müsse bei dieser Summe „den Pferdekopf raushängen“ (Redewendung dafür, dass jemand verschuldet, nahezu pleite ist, d.Red.), so der ehemalige Geschäftsführer des Oschatzer Betonwerks.

Lob für Mitarbeiter

Thomas Schneider ( Die Linke) erinnerte an die Alternative zu den entstandenen Mehrkosten und Gefahren – die Schließung des Bades. „Wir haben uns 2015 für den Umbau entschieden. Wir haben ihn begonnen, wir müssen ihn beenden, auf halber Strecke umzukehren, würde uns noch wesentlich teurer zu stehen kommen“. Er fand aber auch anerkennende Worte: „Ich habe mir das Geschaffene angesehen und bin beeindruckt von dem, was entstanden Ist. Vieles von dem, was wir eingebracht haben, wurde umgesetzt“. Auch das Personal, welches nicht entlassen wurde, habe sich über Maß eingebracht bei der Gestaltung und organisatorischen Fragen. „Ein Zeichen dafür, dass die Mitarbeiter hinter der Idee stehen“.

Spaßbaden ist im Platsch künftig nur wenig möglich. Quelle: Christian Kunze

Peter Streubel ( Die Linke) wollte wissen, wo im Haushalt Abstriche gemacht werden, wenn die nachträglich beantragten Fördermittel nicht bewilligt werden und die Stadt die gesamten Mehrkosten selbst tragen muss. Kämmerer Jörg Bringewald dazu: „Im Haushalt steht dafür ein Liquiditätsdarlehen. Wir benötigen dieses zur Zeit nicht. Falls sich die Befürchtungen bewahrheiten und wesentliche Teile nicht finanziert werden können, werden wir mit dem Stadtrat und der Rechtsaufsichtsbehörde diskutieren, wie die künftigen Haushalte aussehen“. Es könne zu einer nominellen Verschuldung kommen. „Wie hoch diese ausfällt, wissen wir aber erst, wenn Zahlen und Fakten tatsächlich auf dem Tisch liegen“.

Von Christian Kunze