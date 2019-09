Erinnerung an goldene Hockey-Ära von Oschatz

Oschatz

Oschatz – eine Macht im Feldhockey? Heute kaum noch vorstellbar, doch vor ein paar Jahrzehnten zitterten die Hockey-Clubs in der DDR vor Auswärtsspielen in der Döllnitzstadt. Das lag an den guten Oschatzer Spielern und am schwer bespielbaren Hartplatz. Die Erinnerung an diese glorreiche Zeit halten Frauen und Männer wach, die längst Rentner sind, sich aber immer noch alle drei Jahre treffen. Am Mittwochabend ließen sie in der Vereinsgaststätte des FSV Oschatz die alten Zeiten noch einmal aufleben.

Hockeymänner Oschatz 1951 Quelle: privat

„Wann wurde unser Verein gegründet?“, fragt Bernhard Knauf (76) in die Runde. „Am 6. Mai 1949“, antwortet Horst Schütz. Der heute 90-Jährige war als Gründungsmitglied dabei, als sich die Hockey-Truppe unter dem Dach der Sportvereinigung „Empor“ formierte. „Bis dahin haben wir Tischtennis gespielt“, erinnert sich Schütz. Die Hockey-Ära startete auf dem alten Faustballplatz, Anfang der 60er Jahre wurde ein etwas tiefer gelegenes Areal am Oschatzer Stadion zum Hartplatz umgebaut.

Die sportlichen Erfolge der Oschatzer Hockey-Spieler ließen nicht lange auf sich warten. 1953 wurden sie DDR-Hockey-Meister, belegten 1956 beim Turn- und Sportfest in Leipzig den dritten Platz und schlugen sich bis in die 70er Jahre achtbar in der DDR-Oberliga. „Wir waren schnell und ausdauernd“, sagt Horst Schütz, der als Mittelstürmer zum Torschützenkönig avancierte.

Hockeyfrauen Oschatz Quelle: privat

Auch Erhard Wendler gehört zu den Gründungsmitgliedern. Der heute 84-Jährige spielte im Mittelfeld und machte sich außerdem später einen Namen als internationaler Hockey-Schiedsrichter. Seinen wichtigsten Schiedsrichter-Einsatz hatte er bei der Olympiade 1980 in Moskau: „Ich habe 15 Länderspiele selbst gespielt und 30 Länderspiele gepfiffen.“

Ausweis Oschatzer Hockeyschiedsrichter Erhard Wendler Quelle: privat

„Wir waren überall bekannt und teilweise auch gefürchtet“, sagt Bernhard Knauf, der ab 1956 in Oschatz Hockey spielte und meist als Mittelstürmer im Einsatz war. Der Oschatzer erlebte auch den Niedergang dieser Sportart hautnah, für die Anfang der 1980er Jahre die letzte Stunde schlug. Hintergrund für diese Entwicklung war der sogenannte Leistungssportbeschluss des SED-Politbüros vom 8. April 1969. Da wurde festgelegt, welche olympischen Sportarten künftig gefördert werden sollten. Hockey fiel genau wie Eishockey oder alpiner Ski-Sport durchs Raster. Zuschüsse für Fahrten der Oschatzer Sportler zu Auswärtsspielen wurden gekürzt. Außerdem waren die Gründungsmitglieder zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Jüngsten.

Ausgeprägter Zusammenhalt der Oschatzer

Erhard Wendler ist bis heute sportlich aktiv, kegelt noch beim Telekom-Verein. „Manche in meinem Alter können sich nicht mal mehr bücken, da spiele ich noch meine 100 Kugeln“, sagt der 84-Jährige stolz. An seine Hockey-Zeit denkt er noch oft zurück: „Es gab einen ausgeprägten Zusammenhalt in unserer Mannschaft. Wir waren ein Haufen, den hätte niemand auseinander gebracht.“ Dass sich die Oschatzer Hockey-Spieler auch 40 Jahre nach dem Aus für diese Sportart treffen, ist der beste Beweis für Wendlers Einschätzung.

Von Frank Hörügel