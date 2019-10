Oschatz

Die Anwohner der Gelbrichtstraße und der Gabelsberger Straße sind wieder sicher zu Fuß unterwegs. Am Freitag erfolgte die Abnahme der erneuerten Gehwege an beiden Straßen durch Bauamtsmitarbeiter Martin Gärtner und den Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar. „Besonders in der Gelbrichtstraße bestan...