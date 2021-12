Erneut zwei Autos in Mügeln von Unbekannten angezündet

Mügeln

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend ist es in Mügeln erneut zu einer Brandstiftung gekommen, bei der zwei Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Freitagnacht gegen 22.30 Uhr setzte die Rettungsleitstelle einen Einsatzruf an die Mügelner Feuerwehr ab. Dies war in kürzester Zeit in der Mügelner Gartenstraße vor Ort. Allerdings konnte das Geschehen relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Mügelner Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 22 Kameraden in der Gartenstraße, um Schlimmeres zu verhindern. Die Beamten des Polizeireviers Oschatz sicherten Spuren und haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Immer wieder brennende Autos

Autobrände in Mügeln vor Weihnachten Quelle: Sven Bartsch

Der Brand vom Freitagabend ist in Mügeln inzwischen leider kein Einzelfall mehr. Bereits seit einigen Jahren kommt es in unregelmäßigen Abständen vor allem in der dunklen Jahreszeit zu Brandstiftungen am Autos. Auffallend oft müssen die Feuerwehren in Mügeln ausrücken, um Brände zu bekämpfen, die sich augenscheinlich nicht spontan entzündet haben. Oft davon betroffen: Pkw und andere Fahrzeuge oder auch deren Unterstände. Tatort: Mügeln, Gartenstraße, wo am Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr gleich zwei Autos in Flammen standen. Oder die Mügelner Hackstraße, wo 2018 am Nikolaustag ein Unterstand mitsamt einem abgestellten VW Golf ausbrannte.

Hoher Sachschaden

Kurz vor dem Jahreswechsel zu 2019, am ersten Weihnachtsfeiertag, gerieten unter einem Carport dann noch zwei Fahrzeuge eines Pflegedienstes in der Mühlgasse in Brand. Geschätzter Schaden hier 60 000 Euro, vom Brand wenige Tage davor 70 000 Euro. Auf 50 000 Euro schätzte die Polizeidirektion Leipzig den Schaden des Brandes, zu dem die Feuerwehren von Mügeln, Niedergoseln und Oschatz zuletzt im Februar kurz gerufen wurden.

Von Hagen Rösner