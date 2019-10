Erntebrot läuft trotz Insolvenz stabil: Filiale in Oschatz bleibt

Döbeln/Oschatz

Die Döbelner Bäckerei Erntebrot soll einen leistungsstarken Partner zu Seite gestellt bekommen und so wieder auf einen stabilen wirtschaftlichen Kurs gebracht werden. Das kündigten Insolvenzverwalter Thomas Beck und das mit der Investorensuche beauftragte Dresdner Unternehmen ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG an.

Investorengespräche laufen

„Derzeit laufen mit mehreren Interessenten Gespräche, die Suche nach einem Investor kommt gut voran“, informiert Thomas Beck von der Kanzlei Beck Rechtsanwälte zum Stand des Verfahrens. „Es gibt ein großes Interesse an Erntebrot“, bestätigt Simon Leopold, Geschäftsführer von der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG. „Das Unternehmen hat einen operativ gesunden Kern und nach wir vor einen guten Stand im Markt. Auch wenn es in der Branche einen harten Wettbewerb gibt. Wir führen derzeit Gespräche mit verschiedenen potenziellen Investoren und sind guter Dinge, dass wir einen leistungsstarken Partner für Erntebrot finden, der dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern wieder Stabilität gibt.“

Lösung bis Jahresende

Im Investorenprozess werden potenzielle Geldanleger sowie Unternehmen der Branche angesprochen, ob sie nicht bei Erntebrot einsteigen und investieren wollen. Sie bekommen nach Unterschrift unter einer Verschwiegenheitserklärung Einblicke ins Unternehmen, seine Abläufe und vor allem seine Zahlen und Potenziale. Bis Jahresende hofft Insolvenzverwalter Thomas Beck auf ein positives Ergebnis bei der Investorensuche.

Das mittelständische Bäckereiunternehmen mit nahezu 180 Mitarbeitern meldete am 8. Juli Insolvenz an. Seitdem war es Thomas Beck und dem Team um die bisherigen Geschäftsführer Elke Lehmann und Alexander Großmann gelungen, den Geschäftsbetrieb sicher und vollumfänglich fortzuführen.

Täglich produziert und verkauft Erntebrot frische Waren für seine Filialen, die Großkunden werden ebenfalls fortlaufend beliefert. Erntebrot verfügt über eine Anzahl an namhaften Großkunden, die schwerpunktmäßig in den Bereichen Discount, Lebensmitteleinzelhandel und soziale Einrichtungen tätig sind.

Kunden, Geschäftspartner und vor allem auch die Mitarbeiter stünden zum Unternehmen und unterstützen den Betrieb, so der Insolvenzverwalter. Parallel setze man weitere Maßnahmen im Rahmen der Sanierung um: „Wir arbeiten mit Hochdruck an vielen Aufgaben gleichzeitig“, berichtet Thomas Beck. „Neben der weiteren Optimierung von Strukturen und Prozessen erhält das Controlling einen höheren Stellenwert.“

Filialen werden überprüft

Die aktuell 35 Filialen würden dabei überprüft, wie in gesunden Unternehmen auch. „Die Filiale in Eilenburg müssen wir leider schließen. Es soll jedoch bei einzelnen Fällen bleiben“, so Beck weiter. Mitarbeiterkündigungen wird es aber keine gebe. „Im Gegenteil. Wir suchen weiteres Verkaufspersonal für die Filialen und Fahrer für die Auslieferungen“, so der Insolvenzverwalter.

Die Oschatzer Erntebrot-Filiale im Diska-Markt, Friedensstraße, steht nicht mit auf der Schließungsliste. „Diese Filiale bliebt hundertprozentig erhalten“, versicherte die bisherige Geschäftsführerin Elke Lehmann am Donnerstag auf OAZ-Anfrage.

Tag der offenen Tür wie jedes Jahr

Am 23. November veranstaltet Erntebrot trotz der Insolvenz wieder von 10 Uhr bis 17 Uhr am Hauptsitz in Döbeln den traditionellen Tag der offenen Tür. Es ist die 19. Ausgabe der immergut besuchten Veranstaltung. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Für die Gäste soll es wieder einige Überraschungen geben.

Von Thomas Sparrer und Frank Hörügel