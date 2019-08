Oschatz

Die erste Führerscheinprüfung ihres Lebens haben am Dienstag 22 Krippenkinder der städtischen Kita Kunterbunt absolviert. Die Prüfung war der Abschluss des Projektes „ Fahrzeuge – alles, was rollt“ in den Sommerferien. „Die Kinder interessieren sich für Fahrzeuge. Die ersten Worte unserer Kleinsten sind Auto und Brumm“, erklärte Erzieherin Silvana Wünsche den Hintergrund des Projektes. In den vergangenen Wochen durften die Kinder bereits mit einem Krankenwagen, einer Feuerwehr, einem Laster, einem Bagger und einem Bus mitfahren.

Silvana Wünsche war für die Führerscheinprüfung extra in eine Polizeiuniform geschlüpft und gab mit der grünen Kelle die Bobbycar-Startrampe frei. Moderator Stefan Bräuer schickte die kleinen Prüflinge von der Rampe auf einen mit Verkehrs-Kegeln abgesteckten Slalomkurs. „Da werden Mutti und Vati aber ganz schön staunen über euren Bobbycar-Führerschein“, prophezeite er. Yannis war der Erste, der sich durch eine geschickte Fahrt seinen Führerschein verdient hatte.

Von Frank Hörügel