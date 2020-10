Erste Oschatzer Rikscha rollt: Auf drei Rädern in den siebten Himmel

Oschatz

Auf drei Rädern in den siebten Himmel: Diesen Service bietet Event-Moderator Stefan Bräuer künftig für Brautpaare an. Ihre Premiere erlebte seine Rikscha auf der Hochzeitsmesse am Sonntag im O-Schatz-Park, die von Bräuer moderiert wurde. „Das ist schon ein Hingucker“, sagt er.

Mobil für Riesa-Park gesucht

Auf die Idee mit der Rikscha wurde der Oschatzer von der Center-Managerin des Riesa-Parkes gebracht. Für Werbeaktionen in dem weitläufigen Einkaufsgelände wurde ein Mobil gesucht. Und das fand Bräuer bei einem Rikscha-Händler in Berlin. „Das war ein Schrotthaufen, der von meinem Neffen und einem Freund wieder aufgebaut wurde.“ Demnächst will er das Gefährt noch mit einer Musikbeschallung ausstatten.

Fahrt mit Love-Songs

Denn zur Fahrt mit der Hochzeits-Rikscha gehörten natürlich auch ein paar Love-Songs. Das nächste Mal rollt Stefan Bräuer am Sonnabend von 12 bis 16 Uhr mit der Rikscha durch den Riesa-Park.

Von Frank Hörügel