Erster Biobauernmarkt des Jahres im Kloster Sornzig

Sornzig

Daumendrücken und gute Vorbereitung haben geholfen: Der erste Biobauernmarkt 2021 im Sornziger Kloster Marienthal kann am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr stattfinden. Unter welchen Bedingungen und was die Besucher erwartet, darüber spricht Organisatorin Katja Leißner im Interview.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Katja Leißner ist die Organisatorin des Marktes. Quelle: Manuel Niemann

Vieles muss immer noch abgesagt werden, der Biobauernmarkt im Kloster darf jetzt aber stattfinden. Wie haben Sie das geschafft?

Mit bestimmten Einschränkungen, an denen derzeit nicht zu rütteln ist. So darf es aktuell keine Musik geben und auch die Klosterscheune bleibt geschlossen, das heißt, das Markttreiben findet komplett unter freiem Himmel statt. Unser Hygienekonzept wurde amtlich geprüft und schließlich genehmigt. Ich bin hier der Stadtverwaltung Mügeln und dem Bürgermeister sehr dankbar, die unsere Pläne unterstützt und zügig daran gearbeitet haben, den Markt möglich zu machen.

Auf welche Regeln müssen sich die Gäste nun einstellen?

Anders als noch im Herbst müssen am Sonnabend ausnahmslos alle einen Mund-Nasenschutz tragen. Außerdem gelten die Abstandsregeln und wir bitten alle Besucher, sich daran zu halten – um ihrer Gesundheit willen. Jeder sollte auf sich und auf die Menschen ringsum achten, damit solche Veranstaltungen auch in diesen Zeiten möglich sind.

Werden vor Ort wieder verschiedene Gerichte angeboten?

Essen auf dem Markt ist aufgrund der Auflagen aktuell nicht möglich, aber es gibt viele Leckereien, die man kaufen und zum Verzehr mitnehmen kann. Zum Beispiel Ziegenbratwurst, die köstlichen Kuchen, die die Mitglieder des Sornziger Heimatvereins backen oder die Gerichte, die von Robby Höhme live auf dem Markt gezaubert werden. Der Koch zeigt, was man mit den Zutaten der einzelnen Stände kreieren kann und gibt auch Tipps für die Küche zuhause.

Was wird alles auf dem Klosterhof erhältlich sein?

Wir erwarten rund 20 Händler. Die meisten hatten übrigens schon fest mit einer Absage gerechnet und waren dementsprechend sehr begeistert, als ich sie angerufen und eingeladen habe. Es gibt Käse und anderes vom Lichteneichener Caprinenhof, Produkte vom Schlossrind aus Dahlen, der Auenhof Ostrau verkauft Gemüse, wir haben Honig und Imkereiprodukte dabei und natürlich die Sornziger Wilde mit ihren Fruchtaufstrichen und Wildobst-Likören, um nur eine Auswahl zu nennen. Interessant wird es sicher auch am Stand der Ölmanufaktur vom Huttenberg: Hier wird eine mobile Ölpresse aufgebaut, mit der aus Saaten ganz frisches Öl entsteht.

Regionale Händler – hier ein Foto vom Vorjahr – präsentieren ihre Produkte aus Bio-Anbau auf dem Klosterhof. Quelle: Bärbel Schumann

Wer bislang noch nie auf dem Markt im Kloster Marienthal war: Warum lohnt sich ein Kommen?

Das lohnt sich schon allein wegen des schönen Klosterhofes und natürlich weil wir als Biobauernmarkt ein richtiges Alleinstellungsmerkmal haben: Hier gibt es ausschließlich Lebensmittel aus Bio-Anbau und in Bio-Qualität. Das Angebot reicht von Molkereiprodukten über Obst bis zu Kartoffeln und Kräutern. Sollten die nächsten Tage noch etwas wärmer werden, wird auch der erste Spargel mit verkauft – dafür müssen wir noch Daumendrücken. Außerdem wird der Herbsthof aus Thalheim einen Stand aufbauen, an dem es dann Brot und Brötchen, aber auch Lebensmittel des täglichen Bedarfs geben wird. Wer will, kann also am Sonnabend im Kloster seinen Wochenendeinkauf erledigen.

Der Biobauernmarkt ist am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Von Jana Brechlin