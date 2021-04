Erster Biobauernmarkt im Kloster Sornzig gut besucht

Sornzig

„Ein bisschen Freiheit, ein bisschen mehr Normalität“, das versprach der erste Biobauernmarkt am Sonnabend im Kloster Marienthal in Sornzig. Das traf offensichtlich einen Nerv, vermutete jedenfalls Katja Leißner vom Organisationsteam. „Wir haben einen Wahnsinnszulauf“, sagte sie.

Obwohl die Sonne nicht schien, es aber trocken blieb, scharten sich die Besucher – mit Abstand – auf dem Gelände des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters. „Wir sind alle sehr, sehr zufrieden und überwältigt, wie viele Leute heute da waren“, sagte sie und freute sich darüber, dass das Hygienekonzept eingehalten wurde.

Zugang zum Biobauernmarkt im Kloster gab es nur mit Schutzmaske. Quelle: Manuel Niemann

Markt in Sornzig nur unter Auflagen möglich

Das sah anders als noch im Herbst vor, dass zwar keine Kontaktdaten erhoben wurden, dafür Besucher aber nun Corona-Schutzmasken tragen und ihre Speisen mitnehmen mussten. Alle Aussteller, rund 20, die zugesagt hatten, waren auch gekommen und mussten, ob der hohen Nachfrage zum Teil Waren sogar noch nachordern.

Nicht nur Menschen aus der Region zog deren Angebot an: „Ich komme aus dem Harz“, sagte Elke Strauch, die sich mit Enkelin Helene gerade stärkte. Die Quedlinburgerin hatte ihren 80. Geburtstag mit ihrer Familie am Freitag in Hausdorf bei Colditz gefeiert. Weil es ihre Tochter dienstlich nach Sornzig zog, nutzte die Familie das zum Ausflug.

„Ich finde es ganz toll. Es ist schön, dass man wieder raus kann, das ist das Wichtigste. Und die Kartoffeln schmecken hervorragend“, sagte sie. Ein paar davon wollte sie mit in den Harz nehmen.

Auf dem Klostergelände herrschte reges Aufkommen – mit Beachtung der Hygieneauflagen. Quelle: Manuel Niemann

Neue Anbieter für Biobauernmarkt in Sornzig gewonnen

Kurzfristig neu gewonnen hatte das Team für Sornzig die Schokoladenmanufaktur Choco Del Sol mit Sitz auf Schloss Rochsburg, das sich bei Lunzenau über die Zwickauer Mulde ergebt. Die Marktpalette, die seit 2016 auf Bioprodukte angefangen vom handgemachten Ziegenkäse des Caprinenhofs, über Produkte vom „Schloss Rind“ aus Dahlen über Pflanzensetzlinge bis hin zu Fruchtaufstrichen der Sornziger Wilde setzt – bekam dadurch Zuwachs aus Übersee:

„Wir stellen selber Schokolade her – direkt von der Kakaobohne, die ist recht wertvoll, das wissen viele Leute nicht“, beschrieb Peggy Walter. die mit ihrem Mann Patrick die Manufaktur betreibt und zusammen mit ihrer Schwester Nicole im marinogelben VW Bulli nach Sornzig angereist war. „Bei uns war es gestern früh Weiß und da haben wir kurz überlegt, ob wir mit dem Auto losfahren sollten“, sagte sie inzwischen doch froh, nicht zurückgezogen zu haben.

Neben (hand-)gefertigten Produkten waren auch Jungpflanzen für den Eigenanbau im Angebot. Quelle: Manuel Niemann

Nächster Markttag im Herbst geplant

Die ess- und trinkbaren Schokoladen aus Kakaobohnen aus Belize und Peru seien in Sornzig „total gut“ angenommen worden, sagte sie. „Bean to Bar“ – von Bohne zur fertigen Schokoladentafel – erfolge die Verarbeitung des wertvollen Kakaos in der Manufaktur, dieser werde direkt von Bauern bezogen und auf fairen Handel geachtet.

Die Schokoladenmanufaktur werde nicht der einzige Neuzugang bleiben, versprach indes Organisatorin Katja Leißner, eine Molkerei aus der Nähe von Hartha und ein biozertifizierten Weingut aus dem Raum Meißen werden sich im Herbst am Markt beteiligen. Wenn es die Corona-Schutz-Verordnung erlaube, werde der „definitiv wieder stattfinden“, sagte sie.

Von Manuel Niemann