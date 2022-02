Erster Oschatzer Türmer Ulrich Uhlitzsch verstorben

Rote Türmermütze und historisches Kostüm, so kannte man Ulrich Uhlitzsch. Als Oschatzer Türmer war er den meisten Einwohnern der Stadt bekannt. Jetzt ist er für immer von uns gegangen.

So kannte man Ulrich Uhlitzsch. In seiner Türmertracht brachte er tausenden Touristen in Oschatz die Stadtgeschichte und die Geschichte der Oschatzer Türmerfamilien nahe. Quelle: Archiv-Foto: Dirk Hunger