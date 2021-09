Schönnewitz

Mit 24 und 21 Geburten lagen die Jahrgänge 2014 und 2015, die jetzt eingeschult worden sind, in der Gemeinde Liebschützberg im Rahmen der dort üblichen Geburtenzahlen. Dafür, wie viele Kinder an der Grundschule Schönnewitz ihre Zuckertüte erhalten, ist aber auch wichtig, wie viele Zu- und Wegzüge es seither gab.

Erstmals seit mehreren Jahren gibt es in der Einrichtung wieder einmal zwei erste Klassen mit insgesamt 29 Schülerinnen und Schülern. In einer davon ist Katrin Franke Klassenlehrerin. Unter ihrer Anleitung beschäftigen sich die Mädchen und Jungen in den ersten Wochen damit, das Lernen zu lernen.

„Auch im nächsten Jahr werden wir hier zwei erste Klassen einschulen können“, erklärt Schulleiterin Brigitte Miller. Das ergäbe sich aus den aktuellen Anmeldungen.

Insgesamt hat an diesem Standort gestern für knapp 90 Kinder das neue Schuljahr begonnen – gut vorbereitet und reibungslos, wie die Schulleiterin betonte.

Von Axel Kaminski