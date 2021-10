Erstmals Impfen im Oschatzer Rathaus: 40 Spritzen gegen Corona

Oschatz

Für den letzten Amtsarzt des Altkreises Oschatz, Dr. Arndt Beckert, kam das Angebot wie gerufen. „Wir wollen ins Ausland nach Bad Teplice fahren, da hole ich mir heute noch die Booster-Impfung“, sagte der 81-Jährige.

Booster-Impfung für über 70-Jährige

„Die Impf-Kommission empfiehlt allen Menschen im Alter von über 70 Jahren die dritte Impfung“, erklärte der Arzt Dr. Stephan Lübke, für wen die Booster-Impfung in Frage kommt. Und er ergänzt: „Wir haben hier alle Impfstoffe da.“ Dabei handelt es sich um Biontech und Moderna sowie Johnson&Johnson.

Aktion auch am Dienstag und Mittwoch

Dr. Arndt Beckert war einer der Menschen, die am Montag zum Auftakt das Angebot des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz zur kostenlosen Corona-Impfung im Oschatzer Rathaus nutzten. Am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch ist das mobile Impfteam ebenfalls von 9 bis 17 Uhr im Tagungsraum des Rathauses im Einsatz.

Jede Impfung zählt

In den ersten drei Stunden ließen sich am Montag laut Maika Nietz vom DRK-Kreisverband etwa 20 Frauen und Männer impfen. „Mehr wären natürlich besser, aber jede Impfung zählt“, betonte die DRK-Mitarbeiterin. Bis zum Feierabend um 17 Uhr zählte sie 40 Frauen und Männer, die sich den Schutz gegen die Corona-Viren spritzen ließen.

Am 27. Oktober in der DRK-Tagespflege

Im laufenden Monat ist das mobile Impfteam außerdem noch am 27. Oktober von 10 bis 15 Uhr in der DRK-Tagespflege, Goethestraße 12, im Einsatz. Die Aktion geht im November und Dezember weiter.

Von Frank Hörügel