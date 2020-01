Erstmals drei Stimmen im Landtag für Torgau-Oschatz

Region Oschatz

Gudrun Petzold (AfD) gewann den Wahlkreis als Direktkandidatin, Christiane Schenderlein (CDU) und Volkmar Winkler (SPD)zogen über die Landeslisten ihrer Parteien ein. Winkler war bereits von 2014 bis 2019 Mitglied des Landtages. Knapp vier Monate nach dem Start ihrer Parlamentstätigkeit stellt die OAZ den drei Abgeordneten drei Fragen.

Volkmar Winkler (SPD) – 60 Jahre alt. Quelle: SPD Sachsen

Herr Winkler, wie haben die anderen Abgeordneten im Sächsischen Landtag darauf reagiert, dass Sie es doch noch mal ins Parlament geschafft haben?

Ich sehe es als einen selbstlosen Akt der Solidarität unserer Staatsministerin Petra Köpping, auf ihr Mandat zu Gunsten eines Vertreters im ländlichen Raum verzichtet zu haben. Die Mitglieder meiner Fraktion haben sich ausnahmslos alle gefreut. Aber auch von einigen Abgeordneten der Fraktionen CDU, Grüne und Linke habe ich ein sehr positives Feedback bekommen.

Was ist Ihr wichtigstes politisches Ziel, das Sie für Ihre Wähler in den nächsten fünf Jahren verwirklichen wollen?

Da ich im Bereich Umwelt, Land- und Forstwirtschaft sowie ländlichem Raum bereits am Koalitionsvertrag mitgewirkt habe, könnte ich jetzt eine ganze Reihe politischer Ziele aufzählen. Ich sehe mich als Vertreter des ländlichen Raumes und werde alles dazu beitragen, dass dieser mehr denn je gestärkt wird. Und ja, ich werde mich natürlich unter anderem auch weiterhin für den Bau des Radweges an der S 31einsetzen und zum Erhalt der Döllnitzbahnbeitragen.

Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Wählern?

Da ich das Bürgerbüro Petra Köppings in Markkleeberg übernommen habe, bleibt mir zur Zeit kein Budget für Personal, um ein Büro in Oschatz zu eröffnen und zu besetzen. Das Büro in Torgau wird von meinem Mitarbeiter Heiko Wittig weiterhin betreut. Wir suchen nach einer Möglichkeit, in Oschatz einen regelmäßigen Sprechtag einzurichten, jedoch können die Bürger in der Region Oschatz unter meiner bekannten Emailadresse und Telefonnummer jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen.

Frau Schenderlein, wie sind Sie als Neuling von den anderen Abgeordneten im Sächsischen Landtag aufgenommen worden?

Ich engagiere mich mittlerweile seit 22 Jahren politisch in der Sächsischen Union. In dieser Zeit konnte ich viele meiner heutigen Kollegen bereits in verschiedenen politischen Projekten kennenlernen. Viele von uns haben außerdem ihre berufliche Erfahrung auch außerhalb der Politik gesammelt, die sie in die alltägliche Arbeit einfließen lassen. Dadurch ist das Klima in der CDU-Fraktion von einem lösungsorientierten und zukunftsgewandten Stil geprägt.

Was ist Ihr wichtigstes politisches Ziel, das Sie für Ihre Wähler in den nächsten fünf Jahren verwirklichen wollen?

Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir viele Projekte, die lange Zeit nicht realisierbar waren, dank unserer Partner im Bund und in Europa umsetzen können. Allein der in der vergangenen Woche geschlossene Kohlekompromiss bietet eine reale Chance für das Milau-Projekt (Mitteldeutschland-Lausitz-Trasse, d. Red.). Auch die Beschlüsse der vorherigen Staatsregierung – wie die 100-prozentige Finanzierung des Breitbandausbaus oder das 5G Lern- und Versuchsfeld in Köllitsch– eröffnen klare Zukunftsperspektiven für unsere Heimat. Ich möchte mich in den kommenden fünf Jahren dafür einsetzen, dass wir auch in Zukunft diese Chancen nutzen und konkrete Projekte beziehungsweise Förderungen nach Nordsachsen holen. Hierzu werde ich mich mit den Entscheidungsträgern auf allen politischen Ebenen vernetzen. Fachlich werde ich mich im Sächsischen Landtag insbesondere in den Bereichen Familie und Gesundheit, Justiz und Europa sowie Bildung einbringen.

Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Wählern?

Momentan unterhalte ich zwei Bürgerbüros, eins in Oschatz und eins in Torgau. Darüber hinaus erarbeite ich gerade mit meinem Team ein Konzept, wie wir noch präsenter in der Fläche sein können. Ich möchte mich mit den Bürgerinnen und Bürgern auch vor Ort treffen, mich um die Sorgen und Probleme kümmern und neue Ideen für meine Arbeit im Sächsischen Landtag sammeln. Nicht zuletzt stehen jedem meine postalischen oder elek-tronischen Kommunikationswege zur Verfügung. Ich bin begeistert, wie viele diesen Weg bereits genutzt haben und freue mich auf regen Austausch.

Frau Petzold, wie sind Sie als Neuling von den anderen Abgeordneten im Sächsischen Landtag aufgenommen worden?

Ich hatte bisher leider nur sehr wenig Kontakt zu den Kollegen der anderen Fraktionen, da die Arbeit – speziell in den Ausschüssen – jetzt erst startet. Aber alle sind hilfsbereit, zum Beispiel bei der Standortsuche im Landtagslabyrinth.

Was ist Ihr wichtigstes politisches Ziel, das Sie für Ihre Wähler in den nächsten fünf Jahren verwirklichen wollen?

Ich agiere als echter Volksvertreter, für die Bürger meines Wahlkreises und alle Sachsen, daran werde ich mich messen lassen. Dabei konzentriere ich mich explizit auf die Beobachtung der Einführung von 5G, der Installation von Windkraftanlagen sowie der Verhinderung von Altersarmut.

Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Wählern?

Im Vordergrund stehen für mich die persönlichen Begegnungen mit allen Bürgern, nicht nur mit meinen Wählern. Außerdem führe ich monatlich in den AfD-Bürgerbüros in Oschatz und Torgau Sprechstunden durch. Die Bevölkerung kann meine Arbeit auf meiner Webseite verfolgen und regelmäßige Pressemeldungen in der Tagespresse werden über meine aktuellen Projekte informieren. Ich freue mich auch über Einladungen in Vereine und

Institutionen.

Von Frank Hörügel