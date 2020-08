Erweiterung des Kaolin-Tagebaus Schleben/Crellenhain: Neuer Betriebsplan beschlossen

Mügeln

Der Änderungsbeschluss des Sächsischen Oberbergamts im bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren zu einer Erweiterung des Kaolin-Tagebaufeldes in Schleben/ Crellenhain“ liegt aktuell in der Mügelner Stadtverwaltung öffentlich aus. Noch bis zum Mittwoch, dem 9. September, kann das Dokument im ersten Obergeschoss im Sekretariat, Zimmer 15, eingesehen werden.

Nach dieser Frist kann binnen eines Monats gegen diesen Beschluss Klage erhoben werden. Diese muss schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten in der Geschäftsstelle oder über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach beim Verwaltungsgericht Leipzig, Rathenaustraße 40, 04179 Leipzig erhoben werden

Für das Bergbauvorhaben und die landschaftspflegerischen sowie naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen werden Flurstücke in den Gemarkungen Mügeln, Altmügeln, Nebitzschen und Schleben beansprucht.

Betriebszeit verlängert sich um 27 Jahre

Die Kemmlitzer Kaolinwerke planen, das Tagebaufeld Schleben/ Crellenhain zu erweitern. Dazu beantragten sie eine Änderung des seit 2002 laufenden Rahmenbetriebsplans: Die Abbaufelder Schleben (nordwestlich von Crellenhain) und das Westfeld (nordöstlich von Schleben und Nebitzschen) sollen neu aufgeschlossen werden.

Die Erweiterungen auf einer Fläche von knapp 69 Hektar reichen bis an den Kreuzgrund und damit an das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „ Döllnitz und Mutzschener Wasser“. Die Betriebszeit des Tagebaus verlängert sich damit um circa 27 Jahre, wobei sukzessive landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch genommen werde. Der Abbau erfolge wie bisher als Trockenabbau. Das Grundwasser soll nicht beeinflusst werden.

Die geplante Erweiterung der Kemmlitzer Kaolinwerke (Archivabbildung). Quelle: Quarzwerke GmbH

Änderung in der geplanten Nachnutzung

Durch diese Verschiebung der Abbaugrenzen im Ostfeld und den Neuaufschluss der Abbaufelder Schleben und Westfeld ergeben sich, so das Sächsische Oberbergamt, Änderungen an der Wiedernutzbarmachungsplanung gegenüber dem zuvor planfestgestellten Rahmenbetriebsplan.

Neben einer landwirtschaftlichen Nachnutzung sei demnach vorgesehen, ein Restgewässer im Norden des Westfeldes zu gestalten, während das Ostfeld für eine landwirtschaftliche Nachnutzung komplett verfüllt werde. Der bisher geplante Restsee im Ostfeld werde hingegen verlagert – in den Bereich des zukünftigen Abbaufelds Schleben 3.

Von OAZ/nie