Der große Waldbrand in Beilrode am vergangenen Wochenende hat für großes Aufsehen gesorgt, wenngleich er glücklicherweise noch nicht jene Dimensionen angenommen hatte, die in Brandenburg regelmäßig zu bewältigen sind. Dennoch: Hunderte Einsatzkräfte kämpften über Tage gegen das Feuer. Etwa 30 Hektar Wald standen vermutlich wegen eines Funkenflugs von einem Zug in Flammen. Die Folgen des Einsatzes sind am Ende nicht nur finanzieller Natur – wer dafür aufkommt, ist noch zu klären. Was man über den Brand sonst noch wissen sollte:

Großes „Treffen“

Einsätze dieser Art werden in Feuerwehrkreisen gerne als „mitteldeutsches Feuerwehrtreffen“ bezeichnet. In diesem Falle kämpften Feuerwehren aus drei Bundesländern gegen die Flammen – die meisten von ihnen kamen aus Nordsachsen. Es wäre müßig, jede einzelne Feuerwehr aufzuzählen. Der Aufwand war groß, das fängt schon bei den langen Wegen an. Die Einsatzkräfte legten große Strecken zurück, um der Gemeinde Beilrode bei der Brandbekämpfung zu helfen. Etwa eine Stunde Fahrt zum Beispiel absolvierten die Kräfte aus der Gemeinde Löbnitz. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte arbeiteten über Tage in Schichten, immer wieder wurden Kräfte ausgetauscht. Phasenweise hatten Delitzscher Feuerwehrleute die Einsatzleitung inne.

Viele Kräfte nötig

Stichwort „Personal“: Der Vorteil des Brandes war wohl noch sein Ausbruch am Wochenende. Um die Tageseinsatzbereitschaft vieler Freiwilliger Feuerwehren in ganz Deutschland ist es immer schlechter bestellt, weil die Kameraden außerhalb ihrer Wohnorte arbeiten und gar nicht rechtzeitig zu einem Alarm kommen könnten. Am Wochenende nun standen glücklicherweise in relativ kurzer Zeit viele Einsatzkräfte zur Verfügung, die ihre Freizeit opferten und noch Schlimmeres verhinderten. „Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es aussieht, wenn so etwas an einem Montagvormittag passiert“, sagt der Löbnitzer Gemeindewehrleiter Enrico Häublein hinsichtlich der Vielzahl an Kräften, die eben unter der Woche so kaum zur Verfügung stehen.

Folgen für Kameraden

Solche Brände bedeuten eine große körperliche Belastung. Neben den allgemeinen Gefahren bei der Brandbekämpfung wie einer Verbrennung besteht bei dieser langen körperlichen Belastung bei hohen Temperaturen immer die Gefahr der Dehydrierung und damit einhergehender Kreislaufprobleme. Es kommt zur massiven Erschöpfung nach mehreren Stunden Brandbekämpfung, der nächtlichen Arbeit und anderen Herausforderungen. In diesem Falle kommt nun noch erschwerend hinzu, dass im Nachgang Dutzende Kameraden über Hautausschläge klagen – Sandflohstiche oder eine allergische Reaktion auf die Haare des Kiefernprozessionsspinners könnten die Ursache sein.

Die Fahrzeugpflege nach solch einem Einsatz ist mit großem Aufwand verbunden. Quelle: Feuerwehr Löbnitz

Materialschlacht

Solche Einsätze fordern zudem viel Material. Über Kilometer müssen Schläuche ausgelegt und logischerweise auch wieder eingerollt, aufwendig gereinigt und geprüft werden. So unverständlich es anhand der Dramatik für Laien zunächst klingen mag: Ein Wohnungsbrand bedeutet am Ende weniger Material- und Mannschaftsaufwand als solch ein Feuer wie das in Beilrode. Allein das Reinigen der Fahrzeuge beansprucht im Nachgang eines solchen Einsatzes wie in Beilrode auch mal ganze Tage. Der Staub kriecht in jede Ritze, dementsprechend groß ist der Reinigungsaufwand, wenn hunderte Einzelteile entnommen und geputzt werden müssen. Das auf die leichte Schulter nehmen oder es verschieben kann man bei der Feuerwehr nicht, die Einsatztechnik muss unbedingt in Schuss gehalten werden – der nächste Einsatz kann jederzeit kommen, dann muss alles funktionieren und an Bord sein.

Ungewöhnliche Technik

Es kommt auch Technik zum Einsatz, die man so zunächst nicht sofort mit Feuerwehrbekämpfung in Verbindung bringt. Bekannter ist schon der Löschtraktor der Feuerwehr Authausen. Ein Traktor ZT 303 wurde vor etlichen Jahren umfunktioniert und bringt schnell 10 000 Liter Wasser an Einsatzstellen. Aber auch Löschpanzer und -hubschrauber waren in Beilrode im Einsatz. Geholfen haben auch Landwirte mit ihrer Technik. Auch das DRK war mit seinen Einsatzzügen vor Ort und kümmerte sich wie immer bei solchen großen Lagen um die Versorgung der Feuerwehrleute.

Von Christine Jacob