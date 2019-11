Etwas Gutes tun: DRK unterbreitet viele Möglichkeiten fürs Ehrenamt

Torgau-Oschatz

Beim DRK gibt es viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, weiß Anne Lissner, Vorsitzende des DRK Kreisverband Torgau- Oschatz:

In welchen Bereichen können Ehrenamtliche beim DRK Torgau-Oschatz aktiv werden?

Anne Lissner: Wir finden für jeden der sich ehrenamtlich bei uns engagieren möchte, das passende Ehrenamt! So vielseitig wie das Deutsche Rote Kreuz ist, so vielseitig sind auch die Möglichkeiten, sich bei uns ehrenamtlich zu engagieren. Man kann sich bei uns in der Gemeinschaft Wasserwacht als Rettungsschwimmer qualifizieren, als Bootsführer oder aber auch als Ausbilder mit Lehrschein zum Rettungsschwimmen. Dann gibt es im Bereich der Gemeinschaft Bereitschaften zahlreiche Möglichkeiten: Wir bilden Ehrenamtliche zu Sanitätern aus, welche dann die medizinischen Absicherungen auf Veranstaltungen übernehmen können.

Weiter kann man sich auch im Kreisauskunftsbüro engagieren. Dieses ist im Katastrophenfall für die Registrierung von Helfern, Verletzten oder Evakuierten zuständig. Lässt man sich zum Kriseninterventionshelfer ausbilden, kann man im Anschluss aktiv das Team Krisenintervention/Notfallseelsorge unterstützen, welches bei schweren Verkehrsunfällen oder Unglücken hinzugerufen wird.

Es besteht auch die Möglichkeit sich im Katastrophenschutz zu engagieren. Wir haben einen Einsatzzug für Sanität und Betreuung. Um als Katastrophenschutzhelfer mitzuwirken, absolviert man nach der Helfergrundausbildung eine Fachdienstausbildung.

In dieser Einheit kann man in der Sanitätsgruppe, Betreuungsgruppe oder im Verpflegungstrupp mitwirken. Je nach Einsatzbereich engagieren sich Feldköche, Verpflegungshelfer, Fahrer von Krankenwagen und LKW, Gruppen- und Zugführer, Sanitäter und nicht zuletzt Ärzte.

Auch als Erste-Hilfe-Ausbilder kann man sich ehrenamtlich engagieren, wenn man die dazugehörigen Ausbildungen absolviert hat.

In unserer jüngsten Gemeinschaft Wohlfahrt- und Soziales besteht die Möglichkeit sich ehrenamtlich in der Kleiderkammer, beim Blutspenden, in der Tagespflege oder im Seniorencafe zu engagieren.

Auch die Jüngsten sind bei uns jederzeit in der Gemeinschaft Jugendrotkreuz willkommen, welcher alle Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren angehören.

Man kann sich aber auch auf Ortsebene in einer unserer fünf Ortsvereine ( Torgau, Dahlen, Oschatz, Sornzig und Naundorf) im Ortsvorstand einbringen beziehungsweise engagieren.

Auch unser Präsidium des Kreisverbandes besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern.

Wie viele Ehrenamtliche sind derzeit beim DRK Torgau-Oschatz aktiv?

Aktuell haben wir 353 ehrenamtlich aktive Mitglieder zu verzeichnen.

Wie finden die Ehrenamtlichen den Weg zu Ihnen?

Viele Ehrenamtliche kommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Menschen, die uns auf der Suche nach einem Ehrenamt direkt kontaktieren. Kinder-und Jugendliche kommen zu uns, weil sie gerne Schwimmen/Rettungsschwimmen lernen wollen.

Was muss man tun, um bei Ihnen ehrenamtlich mitwirken zu können?

Ganz einfach, man muss Kontakt mit uns aufnehmen. Wir haben bei uns im Kreisverband eine Ehrenamtskoordinatorin, welche für alle Fragen rund um das Ehrenamt zur Verfügung steht. Manuela Schreiber ist unter m.schreiber@drk-to.de oder 03421 73210 zu erreichen.

Wer sich für ein Ehrenamt interessiert kann ganz unverbindlich per Mail oder telefonisch ein Erstgespräch/Kennenlerngespräch vereinbaren. Dort wird geschaut, wo die Interessen liegen, welcher zeitliche Rahmen zur Verfügung steht und dann werden die verschiedenen Möglichkeiten erläutert, wo man sich engagieren kann.

Meist wird den neuen Ehrenamtlichen ein Ansprechpartner beziehungsweise Pate zur Seite gestellt, der sie in dem jeweiligen Ehrenamtsbereich an die Hand nimmt.

Wie sehen die Aus- und Weiterbildungen aus?

Auch zu den Aus- und Weiterbildungen kann unsere Ehrenamtskoordinatorin Auskunft geben.

Je nachdem, in welchem Bereich sich Freiwillige engagieren möchten, sind die zeitlichen Aufwendungen und die geforderten Aus- und Weiterbildungen sehr unterschiedlich. Die Ausbildungen und Weiterbildungen im Ehrenamt werden vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Torgau-Oschatz finanziert.

Wie motivieren Sie Ihre Ehrenamtlichen?

Wir setzen unseren Schwerpunkt auf Wertschätzung und Gemeinschaftsgefühl. In den verschiedenen Ehrenamtsbereichen und Ortsvereinen gibt es gemeinsame Ausfahrten, Auszeichnungsveranstaltungen, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Dienstabende sowie vom Kreisverband finanzierte Aus- und Fortbildungsangebote. Wir stellen die Einsatzkleidung und finanzieren die Ausbildungen.

Unser Ansporn ist, dafür zu sorgen, dass sich unsere Helfer bei uns wohl und jederzeit aufgenommen fühlen. Wir kämpfen gemeinsam für bessere Rahmenbedingungen und versuchen unser Ehrenamt in wichtige Dinge einzubeziehen und miteinander zu vernetzen. Hierfür führen wir beispielsweise regelmäßig Workshops durch, um offen und ehrlich über Probleme und Sorgen zu sprechen und gemeinsame Lösungsansätze zu finden.

Als Kreisverband können wir die Rahmenbedingungen für ein Engagement geben. Die Hauptmotivation unserer Ehrenamtlichen besteht darin, sich für die Gesellschaft einzubringen und Gutes zu tun.

Von Kristin Engel