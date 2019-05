Collm-region

Wenige Tage vor der Wahl zum europäischen Parament wird im Moment relativ viel über Europa diskutiert. Dabei ist auch in der Collm-Region Europa kein abstrakter Begriff, sondern Quelle für Fördermittel zur Stärkung der ländlichen Regionen.

Die Gemeinden des Altkreises Oschatz gehören zur Leader-Förderregion „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“. Diese ist insgesamt 919 Quadratkilometer groß und umfasst 13 Kommunen. Leader steht für „Liaison Entre Actions de Dévelopement de l’Économie Rurale“, übersetzt in etwa: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“.

Wie Holger Reinboth erläutert, erhält die Region im Zeitraum von 2014 bis 2020 von der Europäischen Union 14,85 Millionen Euro. Der Fördersatz liege im „Sächsischen Zweistromland-Ostelbien“zwischen 75 und 80 Prozent.

Bisher 158 Projekte realisiert

„Bisher sind mit diesen Mitteln bereits 158 Projekte in Angriff genommen worden“, erklärt der Regionalmanager. Für weitere habe die lokale Aktionsgruppe bereits eine positive Stellungnahme abgegeben, andere seien in der Planung.

Mit den Budgets, die in den einzelnen Regionen zwischen 1,5 und 20 Millionen Euro liegen, können Ideen der Akteure vor Ort umgesetzt werden. Voraussetzung sei, dass es ein Entwicklungskonzept für die Region gibt und diese Ideen dazu dienen, die Entwicklungsziele zu erreichen. Das „Sächsische Zweistromland-Ostelbien“ hat beispielsweise nachhaltige Siedlungsentwicklung, ländliche Daseinsvorsorge und Mobilität, regionale Wirtschaft und neue Einkommen, die Entwicklung des Tourismus sowie regionales Engagement als Ziele definiert.

Kommunen und private Antragsteller profitieren

Die Möglichkeiten, die dieses Programm bietet, sind vielfältig. Profitieren können davon sowohl Kommunen als auch private Antragsteller. Besonders nachgefragt sind jene Aufrufe, in denen der Umbau alter, oft nicht mehr genutzter ländlicher Bausubstanz zu Wohn- oder Gewerbezwecken gefördert wird.

Beispiele dafür sind unter anderem die Errichtung eines Verkaufsraumes für Grill- und Räucherprodukte in Börln oder die Umnutzung eines Pferdestalles in Außig zum Stützpunkt einer mobilen Tierchirurgie. Möglich sind auch Neubauten, wie zum Beispiel eine Anlage mit vier barrierefreien, altersgerechten Wohnungen im Wermsdorfer Ortsteil Calbitz.

Ein weiterer Förderschwerpunkt sind Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von ortsbildprägenden und identitätsstiftenden Gebäuden. Über diesen Titel konnten in der aktuellen Förderperiode unter anderem die Außensanierung der Kirche in Bucha, die laufende Erneuerung des Dachstuhles der Malkwitzer Kirche und die Dachsanierung des Oschatzer Tors in Belgern in Angriff genommen werden.

Noch drei Millionen Euro im Fördertopf

Für den Rest der Förderperiode stehen noch zirka drei Millionen Euro zur Verfügung. „Wir wollen Ende Mai, Anfang Juni die nächsten Aufrufe starten“, erläutert Holger Reinboth. Dass derzeit keine Anträge angenommen würden, liege daran, dass man noch auf die Bestätigung der geänderten Leader-Strategie durch das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft warte. Man hoffe, nach dessen Entscheid alle Förderthemen noch einmal aufrufen zu können.

„ Europa ist Alltag. Es sind nicht nur die freien Grenzen und die gemeinsame Währung ... Jede Region hat die Möglichkeit, sich durch selbstbestimmte Entwicklungsschwerpunkte und eigene Ideen zu profilieren und positiv zu entwickeln“, betont Holger Reinboth. Es sei ein Europa, dass sich auch in Zukunft für die Region und die Menschen, die darin leben, engagiere.

Von Axel Kaminski