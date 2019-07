Mügeln/Dresden

Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird von einem Mann verteidigt, der vor elf Jahren Bürgermeister der Stadt Mügeln werden wollte. Der Dresdener Rechtsanwalt Frank Hannig vertritt den dringend tatverdächtigen Stephan E. als Pflichtverteidiger. Der 45-Jährige E. soll Lübcke am 2. Juni auf der Terrasse von dessen Wohnhauses mit einem Kopfschuss getötet haben.

Amtsinhaber Gotthard Deuse heraus gefordert

Hannig hatte als Einzelkandidat am 8. Juni 2008 bei der Bürgermeisterwahl in Mügeln den damaligen Amtsinhaber Gotthard Deuse ( FDP) heraus gefordert. Im Vorfeld der Wahl hatte sich der Dresdener Rechtsanwalt an die Spitze der neu gegründeten Bürgerinitiative Mügeln (BI) gegen Müll und Lärm gestellt. Die Mitglieder der Initiative wollten Deuse nachweisen, dass er eine Mitverantwortung für das illegale Verkippen von Müll beim Bau des Schießplatzes in Mügeln gehabt habe.

Hannig verlor Wahl

Doch der Bürgerinitiative gelang es nicht, den Amtsinhaber zu stürzen. Deuse gewann die Wahl mit 54,1 Prozent der Stimmen, Hannig holte 33,6 Prozent.

Von Frank Hörügel