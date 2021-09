Leipzig

Erste Eindrücke sind in der Regel eine schwierige Angelegenheit. Im Falle von Yetundey jedoch ist er gar nicht mal so falsch: Auf Fotos und in Musikvideos ist die Rapperin fast immer mit auffälligen Outfits, farbenfrohem Make-up und wechselnden Frisuren vom Afro bis zu eingefärbten Dreadlocks zu sehen, und sofort gewinnt man den Eindruck, es hier mit einem wahren Energiebündel zu tun zu haben, das keine Lust darauf hat, sich in eine Schublade packen zu lassen. Der zweite Eindruck, der sich im Gespräch mit der 25-Jährigen ergibt, bestätigt das. Einerseits.

Andererseits offenbart er aber auch eine aufstrebende Musikerin, die sich mit größtem Vergnügen an Klischees abarbeitet, um sie auseinanderzunehmen. Zu hören ist das in aller Deutlichkeit auf ihrer jüngsten EP „Black Friday“.

Gebürtige Nordsächsin

Zur Welt kommt Alexandrine Yetunde Joseph 1996 im nordsächsischen Oschatz, wächst zunächst in Wermsdorf auf, zieht mit fünf Jahren nach Leipzig, lernt Klavierspielen, macht hier ihren Schulabschluss und zieht anschließend für ihr Musikstudium nach Berlin. Zum Hip-Hop kommt sie in ihrer Jugend über das Tanzen, beginnt mit schon 14 Jahren selbst zu komponieren. Für ihren Künstlernamen hängt die junge Frau mit nigerianischen und französischen Wurzeln schlicht ein Y an ihren zweiten Vornamen. 2018 dann ihr erstes musikalisches Lebenszeichen.

„See no Evil“ heißt die EP, die da erscheint, Yetundey textet noch hauptsächlich in Englisch, samt einiger französischer Einschübe. Der Sound ist wild und energiegeladen, orientiert sich am britischen Grime gemischt mit afrikanischen Klangelementen. „Tribal Hip-Hop“ ist die Genrebezeichnung, die fällt, doch schon auf ihrer zweiten EP, „Y“ von 2020, klingt es anders. Damals habe ein schwieriges Jahr hinter ihr gelegen, erzählt Yetundey, entsprechend emotional mutet die Gesangsstücke mit ihrem melodiös-souligen Klangteppich an. Auf „Black Friday“ nun ist erneut alles anders.

Humor ist die beste Waffe

„Ambivalenter Hip-Hop“ nennt Yetundey das, was darauf zu hören ist, und schnell wird klar, warum: Die sechs Tracks entsprechen akustisch dem aktuellen Rap-Zeitgeist, thematisch jedoch arbeitet sich die Musikerin parodistisch daran ab. Auf „Billo Bo$$ BitSch“ erklärt sie sich, im Gegensatz zu ihren mit Wohlstand prahlenden Genrekollegen, zur Königin der Schnäppchenjägerin. „Wovon träumst du nachts“ krempelt die in vor allem im Gangster-Rap gepflegten, patriarchalen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern radikal um. Auf dem großartigen „Infinity Pool“ verkündet eine Stimme zu Beginn, das Management wolle unbedingt einen Track über Geld und Drogen, und so arbeitet sie sich genüsslich an den Plattitüden derartiger Rap-Songs ab.

„Wenn man kritisch sein möchte, ist Humor die beste Waffe“, meint Yetundey. Auf „Black Friday“ ist das am besten aus dem Prinzen-Cover „Alles nur gekauft“ herauszuhören: eine vor Spaß strotzende Kritik daran, dass im Musikgeschäft Abrufzahlen auf YouTube und Spotify gekauft werden, um schnelle Erfolge zu generieren – „Das ist alles nur gekauft, hab betrogen, nur gelogen, und ihr glaubt / Ich hätt das mit dem Rappen wirklich drauf.“

Eskalativer Sound

Das mit dem Rappen hat Yetundey allerdings tatsächlich drauf. Verspielte Reimschemata, Wortwitz („Mein Zahnarzt meint, ich brauch eine Krone – endlich jemand, der mich versteht“) und Tempowechsel prägen ihre Musik, dazwischen mischen sich immer wieder Gesangseinlagen. Ihren kraftvollen Sound nennt die 25-Jährige nicht zu Unrecht „eskalativ“, zugleich aber auch deutlich klarer und poppiger als ihre bisherige Musik. Yetundey scheint sich mit jeder Platte neu zu erfinden oder zumindest kreativem Stillstand eine Absage erteilen zu wollen. „Meine Künstlerpersönlichkeit ist musikalisch etwas bipolar“, erklärt sie die musikalische Diskrepanz respektive Entwicklung zwischen ihrer letzten und der neuesten EP.

Eine der größten Stärken von „Black Friday“ ist, dass man Yetundey ihre Freude am Musikmachen, ihre Leichtigkeit und Energie jederzeit anhört. Manche Dinge, wenn auch nicht alle, auf die leichtere Schulter zu nehmen, etwas entspannter im Umgang miteinander zu werden, so ließen sich vielleicht einige aktuelle Probleme besser lösen, meint sie. Die weitere Karriere der gebürtigen Sächsin, auch wenn inzwischen Berlinerin, auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre jedoch ein Fehler. Da dürfte noch einiges kommen.

Von Christian Neffe